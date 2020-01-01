TaskBunny (BNY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) TaskBunny (BNY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

TaskBunny (BNY) tokennel kapcsolatos információk TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain. Hivatalos webhely: https://taskbunny.io/ Fehér könyv: https://bny-site-images.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6009e7CD237087e6d7570990e8bDac09C3E182B0 Vásárolj most BNY tokent!

TaskBunny (BNY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) TaskBunny (BNY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Minden idők csúcspontja: $ 0.05999 $ 0.05999 $ 0.05999 Minden idők mélypontja: $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 Jelenlegi ár: $ 0.00218 $ 0.00218 $ 0.00218 További tudnivalók a(z) TaskBunny (BNY) áráról

TaskBunny (BNY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) TaskBunny (BNY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BNY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BNY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BNY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BNY token élő árfolyamát!

A(z) BNY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) TaskBunny (BNY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BNY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BNY tokent a MEXC-n!

TaskBunny (BNY) árelőzményei A felhasználók a(z) BNY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BNY árelőzményeivel!

BNY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BNY kapcsán? BNY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BNY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

