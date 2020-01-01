Binary Token (BNRY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Binary Token (BNRY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Binary Token (BNRY) tokennel kapcsolatos információk The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.thebinaryholdings.com/ Fehér könyv: https://docs.thebinaryholdings.com/ Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0xb5090d514bcaca7dafb7e52763658844121f346d

Binary Token (BNRY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Binary Token (BNRY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 101.40M $ 101.40M $ 101.40M Minden idők csúcspontja: $ 0.2802 $ 0.2802 $ 0.2802 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.01014 $ 0.01014 $ 0.01014 További tudnivalók a(z) Binary Token (BNRY) áráról

Binary Token (BNRY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Binary Token (BNRY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BNRY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BNRY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BNRY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BNRY token élő árfolyamát!

A(z) BNRY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Binary Token (BNRY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BNRY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Binary Token (BNRY) árelőzményei A felhasználók a(z) BNRY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BNRY árelőzményeivel!

BNRY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BNRY kapcsán? BNRY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BNRY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

