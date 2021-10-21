Bifrost (BNC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bifrost (BNC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bifrost (BNC) tokennel kapcsolatos információk Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp. Hivatalos webhely: https://bifrost.io Fehér könyv: https://docs.bifrost.io Block Explorer: https://bifrost.subscan.io/ Vásárolj most BNC tokent!

Bifrost (BNC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bifrost (BNC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.88M $ 4.88M $ 4.88M Teljes tokenszám: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 47.89M $ 47.89M $ 47.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M Minden idők csúcspontja: $ 10 $ 10 $ 10 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.10194 $ 0.10194 $ 0.10194 További tudnivalók a(z) Bifrost (BNC) áráról

Bifrost (BNC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bifrost (BNC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BNC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BNC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BNC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BNC token élő árfolyamát!

A(z) BNC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Bifrost (BNC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BNC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BNC tokent a MEXC-n!

Bifrost (BNC) árelőzményei A felhasználók a(z) BNC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BNC árelőzményeivel!

BNC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BNC kapcsán? BNC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BNC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

