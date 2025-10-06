TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Bnb Tiger Inu ár ma 0.000000000004446 USD. Kövesd nyomon a(z) BNBTIGER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BNBTIGER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Bnb Tiger Inu ár ma 0.000000000004446 USD. Kövesd nyomon a(z) BNBTIGER USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BNBTIGER ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BNBTIGER

BNBTIGER árinformációk

Mi a(z) BNBTIGER

BNBTIGER hivatalos webhely

BNBTIGER tokenomikai adatai

BNBTIGER árelőrejelzés

BNBTIGER előzmények

BNBTIGER Vásárlási útmutató

BNBTIGER-fiat valutaváltó

BNBTIGER spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bnb Tiger Inu Logó

Bnb Tiger Inu árfolyam(BNBTIGER)

1 BNBTIGER-USD élő ár:

$0.000000000004449
$0.000000000004449$0.000000000004449
+1.69%1D
USD
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:13 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.000000000004163
$ 0.000000000004163$ 0.000000000004163
24h alacsony
$ 0.000000000005203
$ 0.000000000005203$ 0.000000000005203
24h magas

$ 0.000000000004163
$ 0.000000000004163$ 0.000000000004163

$ 0.000000000005203
$ 0.000000000005203$ 0.000000000005203

$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000011449246$ 0.000000000011449246

$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887$ 0.000000000001738887

-0.16%

+1.69%

-18.68%

-18.68%

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) valós idejű ár: $ 0.000000000004446. Az elmúlt 24 órában, a(z)BNBTIGER legalacsonyabb ára $ 0.000000000004163, legmagasabb ára pedig $ 0.000000000005203 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BNBTIGER valaha volt legmagasabb ára $ 0.000000000011449246, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000000000001738887 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BNBTIGER változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, +1.69% az elmúlt 24 órában, és -18.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) piaci információk

No.3870

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

$ 30.61K
$ 30.61K$ 30.61K

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

588,659.61T
588,659.61T 588,659.61T

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000

588,659,610,002,000,000
588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000

58.86%

BSC

A(z) Bnb Tiger Inu jelenlegi piaci plafonja $ 2.62M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 30.61K. A(z) BNBTIGER keringésben lévő tokenszáma 588,659.61T, és a teljes tokenszám 588659610002000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.45M.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Bnb Tiger Inu mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00000000000007394+1.69%
30 nap$ -0.000000000004691-51.35%
60 nap$ -0.000000000000554-11.08%
90 nap$ -0.000000000000554-11.08%
Bnb Tiger Inu árváltozása ma

A mai napon a(z) BNBTIGER ára $ +0.00000000000007394 (+1.69%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Bnb Tiger Inu 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.000000000004691 (-51.35%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Bnb Tiger Inu 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BNBTIGER ára $ -0.000000000000554 (-11.08%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Bnb Tiger Inu 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.000000000000554 (-11.08%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Bnb Tiger Inu árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Bnb Tiger Inu befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BNBTIGER a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Bnb Tiger Inu a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Bnb Tiger Inu vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Bnb Tiger Inu árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bnb Tiger Inu rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bnb Tiger Inu árelőrejelzését most!

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BNBTIGER token kapcsán!

Hogyan vásárolj Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

A következőt szeretnél vásárolni: Bnb Tiger Inu? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Bnb Tiger Inu eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BNBTIGER helyi valutákra

1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - VND
0.00000011699649
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - AUD
A$0.00000000000675792
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - GBP
0.00000000000337896
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - EUR
0.00000000000382356
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - USD
$0.000000000004446
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - MYR
RM0.00000000001862874
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - TRY
0.00000000018699876
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - JPY
¥0.000000000684684
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - ARS
ARS$0.00000000643411782
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - RUB
0.00000000035959248
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - INR
0.00000000039471588
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - IDR
Rp0.00000007409997036
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - PHP
0.0000000002609802
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - EGP
￡E.0.00000000021020688
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BRL
R$0.00000000002387502
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - CAD
C$0.0000000000062244
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BDT
0.00000000054178956
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - NGN
0.00000000642482568
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - COP
$0.00000001723251816
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - ZAR
R.0.00000000007696026
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - UAH
0.00000000018579834
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - TZS
T.Sh.0.000000010923822
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - VES
Bs0.000000000982566
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - CLP
$0.000000004188132
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - PKR
Rs0.00000000125412768
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - KZT
0.00000000234739908
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - THB
฿0.00000000014409486
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - TWD
NT$0.00000000013689234
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - AED
د.إ0.00000000001631682
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - CHF
Fr0.0000000000035568
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - HKD
HK$0.00000000003454542
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - AMD
֏0.00000000169690482
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - MAD
.د.م0.00000000004108104
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - MXN
$0.0000000000824733
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - SAR
ريال0.00000000001662804
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - ETB
Br0.0000000006831279
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - KES
KSh0.00000000057313386
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - JOD
د.أ0.000000000003152214
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - PLN
0.00000000001640574
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - RON
лв0.00000000001960686
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - SEK
kr0.00000000004219254
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BGN
лв0.00000000000751374
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - HUF
Ft0.00000000149643468
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - CZK
0.0000000000938106
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - KWD
د.ك0.000000000001360476
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - ILS
0.0000000000144495
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BOB
Bs0.00000000003063294
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - AZN
0.0000000000075582
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - TJS
SM0.00000000004081428
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - GEL
0.00000000001204866
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - AOA
Kz0.00000000406768986
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BHD
.د.ب0.00000000000166725
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BMD
$0.000000000004446
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - DKK
kr0.00000000002876562
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - HNL
L0.00000000011661858
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - MUR
0.00000000020336004
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - NAD
$0.00000000007687134
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - NOK
kr0.00000000004499352
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - NZD
$0.00000000000773604
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - PAB
B/.0.000000000004446
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - PGK
K0.0000000000186732
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - QAR
ر.ق0.00000000001613898
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - RSD
дин.0.0000000004497129
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - UZS
soʻm0.00000005356625274
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - ALL
L0.00000000037119654
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - ANG
ƒ0.00000000000795834
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - AWG
ƒ0.00000000000795834
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BBD
$0.000000000008892
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BAM
KM0.00000000000746928
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BIF
Fr0.000000013035672
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BND
$0.00000000000573534
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BSD
$0.000000000004446
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - JMD
$0.0000000007115823
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - KHR
0.000000017784
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - KMF
Fr0.000000001893996
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - LAK
0.00000009665217198
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - LKR
රු0.00000000134971668
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - MDL
L0.00000000007540416
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - MGA
Ar0.0000000199371978
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - MOP
P0.00000000003547908
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - MVR
0.0000000000680238
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - MWK
MK0.0000000076920246
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - MZN
MT0.0000000002840994
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - NPR
रु0.00000000062884224
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - PYG
0.000000031308732
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - RWF
Fr0.000000006442254
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - SBD
$0.00000000003659058
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - SCR
0.00000000006420024
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - SRD
$0.000000000171171
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - SVC
$0.00000000003876912
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - SZL
L0.00000000007682688
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - TMT
m0.000000000015561
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - TND
د.ت0.00000000001307124
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - TTD
$0.0000000000300105
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - UGX
Sh0.000000015436512
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - XAF
Fr0.000000002525328
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - XCD
$0.0000000000120042
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - XOF
Fr0.000000002525328
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - XPF
Fr0.000000000457938
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BWP
P0.00000000005953194
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - BZD
$0.000000000008892
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - CVE
$0.00000000042357042
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - DJF
Fr0.000000000786942
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - DOP
$0.00000000028485522
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - DZD
د.ج0.0000000005759793
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - FJD
$0.00000000001018134
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - GNF
Fr0.00000003865797
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - GTQ
Q0.00000000003396744
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - GYD
$0.00000000092756898
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) - ISK
kr0.00000000055575

Bnb Tiger Inu Forrás

A(z) Bnb Tiger Inu alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Bnb Tiger Inu Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Bnb Tiger Inu

Mennyit ér ma a(z) Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?
A(z) élő BNBTIGER ár a(z) USD esetében 0.000000000004446 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BNBTIGER ára a(z) USD esetében?
A(z) BNBTIGER jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.000000000004446. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bnb Tiger Inu piaci plafonja?
A(z) BNBTIGER piaci plafonja $ 2.62M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BNBTIGER keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BNBTIGER keringésben lévő tokenszáma 588,659.61T USD.
Mi volt a(z) BNBTIGER mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BNBTIGER mindenkori legmagasabb ára 0.000000000011449246 USD.
Mi volt a(z) BNBTIGER mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BNBTIGER mindenkori legalacsonyabb ára 0.000000000001738887 USD.
Mekkora a(z) BNBTIGER kereskedési volumene?
A(z) BNBTIGER élő 24 órás kereskedési volumene $ 30.61K USD.
A(z) BNBTIGER ára emelkedni fog idén?
A(z) BNBTIGER a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BNBTIGER árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:13 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

BNBTIGER-USD kalkulátor

Összeg

BNBTIGER
BNBTIGER
USD
USD

1 BNBTIGER = 0 USD

BNBTIGER kereskedés

BNBTIGER/USDT
$0.000000000004449
$0.000000000004449$0.000000000004449
+1.45%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,298.38
$110,298.38$110,298.38

+0.17%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,891.29
$3,891.29$3,891.29

+0.98%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02516
$0.02516$0.02516

-4.37%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.35
$188.35$188.35

+2.48%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2095
$1.2095$1.2095

-4.15%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,298.38
$110,298.38$110,298.38

+0.17%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,891.29
$3,891.29$3,891.29

+0.98%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.35
$188.35$188.35

+2.48%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.54
$88.54$88.54

-0.06%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5141
$2.5141$2.5141

+0.56%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0378
$0.0378$0.0378

-24.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05499
$0.05499$0.05499

+174.95%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09746
$0.09746$0.09746

+17.97%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002303
$0.000000002303$0.000000002303

+429.42%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01567
$0.01567$0.01567

+95.87%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000492
$0.0000492$0.0000492

+95.23%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006090
$0.00006090$0.00006090

+66.34%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000593
$0.000000000593$0.000000000593

+52.44%