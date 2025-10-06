TőzsdeDEX+
A(z) élő Bluwhale Points ár ma 0.00143 USD. Kövesd nyomon a(z) BLUP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BLUP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BLUP

BLUP árinformációk

Mi a(z) BLUP

BLUP fehér könyv

BLUP hivatalos webhely

BLUP tokenomikai adatai

BLUP árelőrejelzés

BLUP előzmények

BLUP Vásárlási útmutató

BLUP-fiat valutaváltó

BLUP spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Bluwhale Points Logó

Bluwhale Points árfolyam(BLUP)

1 BLUP-USD élő ár:

$0.00143
$0.00143$0.00143
0.00%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:06 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00143
$ 0.00143$ 0.00143
24h alacsony
$ 0.00143
$ 0.00143$ 0.00143
24h magas

$ 0.00143
$ 0.00143$ 0.00143

$ 0.00143
$ 0.00143$ 0.00143

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-13.96%

-13.96%

Bluwhale Points (BLUP) valós idejű ár: $ 0.00143. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLUP legalacsonyabb ára $ 0.00143, legmagasabb ára pedig $ 0.00143 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLUP valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLUP változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -13.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Bluwhale Points (BLUP) piaci információk

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A(z) Bluwhale Points jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 0.00. A(z) BLUP keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.43M.

Bluwhale Points (BLUP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Bluwhale Points mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ -0.002048-58.89%
60 nap$ -0.003594-71.54%
90 nap$ -0.00107-42.80%
Bluwhale Points árváltozása ma

A mai napon a(z) BLUP ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Bluwhale Points 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.002048 (-58.89%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Bluwhale Points 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BLUP ára $ -0.003594 (-71.54%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Bluwhale Points 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.00107 (-42.80%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Bluwhale Points (BLUP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Bluwhale Points árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Bluwhale Points befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BLUP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Bluwhale Points a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Bluwhale Points vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Bluwhale Points árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Bluwhale Points (BLUP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Bluwhale Points (BLUP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Bluwhale Points rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Bluwhale Points árelőrejelzését most!

Bluwhale Points (BLUP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Bluwhale Points (BLUP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BLUP token kapcsán!

Hogyan vásárolj Bluwhale Points (BLUP)

A következőt szeretnél vásárolni: Bluwhale Points? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Bluwhale Points eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BLUP helyi valutákra

Bluwhale Points Forrás

A(z) Bluwhale Points alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Bluwhale Points Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Bluwhale Points

Mennyit ér ma a(z) Bluwhale Points (BLUP)?
A(z) élő BLUP ár a(z) USD esetében 0.00143 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BLUP ára a(z) USD esetében?
A(z) BLUP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00143. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Bluwhale Points piaci plafonja?
A(z) BLUP piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BLUP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BLUP keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) BLUP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BLUP mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) BLUP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BLUP mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) BLUP kereskedési volumene?
A(z) BLUP élő 24 órás kereskedési volumene $ 0.00 USD.
A(z) BLUP ára emelkedni fog idén?
A(z) BLUP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BLUP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:46:06 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

