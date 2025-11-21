További információk a következőről: BLUAI
BLUAI árinformációk
Mi a(z) BLUAI
BLUAI fehér könyv
BLUAI hivatalos webhely
BLUAI tokenomikai adatai
BLUAI árelőrejelzés
BLUAI előzmények
BLUAI Vásárlási útmutató
BLUAI-fiat valutaváltó
BLUAI spot
BLUAI USDT-M futuresügyletek
Piac előtti
Bevételszerzés
Airdrop+
Hírek
Blog
Tanulás
BluWhale AI (BLUAI) tokenomikai adatai
BluWhale AI (BLUAI) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BluWhale AI (BLUAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
BluWhale AI (BLUAI) tokennel kapcsolatos információk
BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.
BluWhale AI (BLUAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) BluWhale AI (BLUAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLUAI tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező BLUAI token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) BLUAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLUAI token élő árfolyamát!
A(z) BLUAI vásárlásának módja
Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BluWhale AI (BLUAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BLUAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.
BluWhale AI (BLUAI) árelőzményei
A felhasználók a(z) BLUAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.
BLUAI árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BLUAI kapcsán? BLUAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.
Olvasd el és fogadd el a Felhasználói megállapodást és az Adatvédelmi szabályzatot
BluWhale AI vásárlása (BLUAI)
Összeg
1 BLUAI = 0.007224 USD
Kereskedj BluWhale AI (BLUAI) tokennel
FORRÓ
Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak
Legfelső volumen
A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták
Újonnan hozzáadva
Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre
Legjobban erősödő kriptovaluták
24 órás top erősödő kriptovaluták, amelyeket minden kereskedőnek ismernie kel