Bit Ultra (BLT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bit Ultra (BLT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bit Ultra (BLT) tokennel kapcsolatos információk Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization. Hivatalos webhely: https://bit-ultra.com/ Fehér könyv: https://jumpshare.com/v/vKdP4hUWYsO2s9zNRrRy Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xB95462682257e272E7D32c4214A3197a3B7cCf5e Vásárolj most BLT tokent!

Bit Ultra (BLT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bit Ultra (BLT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.49M $ 14.49M $ 14.49M Minden idők csúcspontja: $ 0.094735 $ 0.094735 $ 0.094735 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.0069 $ 0.0069 $ 0.0069 További tudnivalók a(z) Bit Ultra (BLT) áráról

Bit Ultra (BLT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bit Ultra (BLT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BLT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BLT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLT token élő árfolyamát!

A(z) BLT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Bit Ultra (BLT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BLT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BLT tokent a MEXC-n!

Bit Ultra (BLT) árelőzményei A felhasználók a(z) BLT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BLT árelőzményeivel!

BLT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BLT kapcsán? BLT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BLT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

