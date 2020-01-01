BloodLoop (BLS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BloodLoop (BLS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BloodLoop (BLS) tokennel kapcsolatos információk Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop sustainable and rewarding, built to be familiar yet innovative. Hivatalos webhely: https://www.bloodloop.com Fehér könyv: https://whitepaper.bloodloop.com Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x46B9144771Cb3195D66e4EDA643a7493fADCAF9D/balances?chainId=43114 Vásárolj most BLS tokent!

BloodLoop (BLS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BloodLoop (BLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 67.10K $ 67.10K $ 67.10K Teljes tokenszám: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 52.42M $ 52.42M $ 52.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 448.00K $ 448.00K $ 448.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.53828 $ 0.53828 $ 0.53828 Minden idők mélypontja: $ 0.00110184058968323 $ 0.00110184058968323 $ 0.00110184058968323 Jelenlegi ár: $ 0.00128 $ 0.00128 $ 0.00128 További tudnivalók a(z) BloodLoop (BLS) áráról

BloodLoop (BLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BloodLoop (BLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BLS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLS token élő árfolyamát!

A(z) BLS vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BloodLoop (BLS) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BLS megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BLS tokent a MEXC-n!

BloodLoop (BLS) árelőzményei A felhasználók a(z) BLS árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BLS árelőzményeivel!

BLS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BLS kapcsán? BLS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BLS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

