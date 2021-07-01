BLP (BLP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BLP (BLP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BLP (BLP) tokennel kapcsolatos információk BullPerks is a decentralized venture capital (VC) and launchpad platform built on Binance Smart Chain (BSC) Blockchain. Its primary goal is to enable crypto projects to raise funds and promise safety to retail investors. BullPerks has already established itself as one of the fairest and most community-dedicated platforms. It brings together like-minded individuals who want to invest together in the best crypto projects on equal terms with VCs. The BullPerks ecosystem is powered by BLP token which allows holders to participate in the deals on the platform. Hivatalos webhely: https://bullperks.com/ Fehér könyv: https://bullperks.com/wp-content/uploads/2021/07/BullPerks-Whitepaper.pdf Vásárolj most BLP tokent!

BLP (BLP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BLP (BLP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: -- -- -- Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): -- -- -- Minden idők csúcspontja: -- -- -- Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: -- -- -- További tudnivalók a(z) BLP (BLP) áráról

BLP (BLP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BLP (BLP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BLP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BLP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLP token élő árfolyamát!

A(z) BLP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BLP (BLP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BLP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BLP tokent a MEXC-n!

BLP (BLP) árelőzményei A felhasználók a(z) BLP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BLP árelőzményeivel!

BLP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BLP kapcsán? BLP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BLP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!