A(z) élő Blockstreet ár ma 0.02473 USD. Kövesd nyomon a(z) BLOCK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BLOCK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Blockstreet Logó

Blockstreet árfolyam(BLOCK)

1 BLOCK-USD élő ár:

$0.02473
$0.02473$0.02473
+0.32%1D
USD
Blockstreet (BLOCK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:45:44 (UTC+8)

Blockstreet (BLOCK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.023
$ 0.023$ 0.023
24h alacsony
$ 0.02626
$ 0.02626$ 0.02626
24h magas

$ 0.023
$ 0.023$ 0.023

$ 0.02626
$ 0.02626$ 0.02626

$ 0.16789242217477088
$ 0.16789242217477088$ 0.16789242217477088

$ 0.029530839930425
$ 0.029530839930425$ 0.029530839930425

-1.16%

+0.32%

-0.69%

-0.69%

Blockstreet (BLOCK) valós idejű ár: $ 0.02473. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLOCK legalacsonyabb ára $ 0.023, legmagasabb ára pedig $ 0.02626 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLOCK valaha volt legmagasabb ára $ 0.16789242217477088, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.029530839930425 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLOCK változása a következő volt: -1.16% az elmúlt órában, +0.32% az elmúlt 24 órában, és -0.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Blockstreet (BLOCK) piaci információk

No.3306

--
----

$ 154.23K
$ 154.23K$ 154.23K

$ 24.73M
$ 24.73M$ 24.73M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

A(z) Blockstreet jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 154.23K. A(z) BLOCK keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 24.73M.

Blockstreet (BLOCK) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Blockstreet mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000789+0.32%
30 nap$ -0.00265-9.68%
60 nap$ -0.04968-66.77%
90 nap$ -0.20297-89.14%
Blockstreet árváltozása ma

A mai napon a(z) BLOCK ára $ +0.0000789 (+0.32%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Blockstreet 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00265 (-9.68%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Blockstreet 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BLOCK ára $ -0.04968 (-66.77%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Blockstreet 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.20297 (-89.14%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Blockstreet (BLOCK) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Blockstreet árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Blockstreet (BLOCK)

Bridging Wall Street to Web3. BLOCKstreet empowers the next wave of builders driving USD1 adoption. With a team rooted in billion-dollar exits, top 100 projects, and major VC networks.

Blockstreet elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Blockstreet befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BLOCK a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Blockstreet a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Blockstreet vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Blockstreet árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Blockstreet (BLOCK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Blockstreet (BLOCK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Blockstreet rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Blockstreet árelőrejelzését most!

Blockstreet (BLOCK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Blockstreet (BLOCK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BLOCK token kapcsán!

Hogyan vásárolj Blockstreet (BLOCK)

A következőt szeretnél vásárolni: Blockstreet? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Blockstreet eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Blockstreet Forrás

A(z) Blockstreet alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Blockstreet Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Blockstreet

Mennyit ér ma a(z) Blockstreet (BLOCK)?
A(z) élő BLOCK ár a(z) USD esetében 0.02473 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BLOCK ára a(z) USD esetében?
A(z) BLOCK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02473. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Blockstreet piaci plafonja?
A(z) BLOCK piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BLOCK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BLOCK keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) BLOCK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BLOCK mindenkori legmagasabb ára 0.16789242217477088 USD.
Mi volt a(z) BLOCK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BLOCK mindenkori legalacsonyabb ára 0.029530839930425 USD.
Mekkora a(z) BLOCK kereskedési volumene?
A(z) BLOCK élő 24 órás kereskedési volumene $ 154.23K USD.
A(z) BLOCK ára emelkedni fog idén?
A(z) BLOCK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BLOCK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:45:44 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

