TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő BLACKHOLE ár ma 0.116 USD. Kövesd nyomon a(z) BLACK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BLACK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő BLACKHOLE ár ma 0.116 USD. Kövesd nyomon a(z) BLACK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BLACK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BLACK

BLACK árinformációk

Mi a(z) BLACK

BLACK fehér könyv

BLACK hivatalos webhely

BLACK tokenomikai adatai

BLACK árelőrejelzés

BLACK előzmények

BLACK Vásárlási útmutató

BLACK-fiat valutaváltó

BLACK spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

BLACKHOLE Logó

BLACKHOLE árfolyam(BLACK)

1 BLACK-USD élő ár:

$0.116
$0.116$0.116
-3.33%1D
USD
BLACKHOLE (BLACK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:45:22 (UTC+8)

BLACKHOLE (BLACK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1118
$ 0.1118$ 0.1118
24h alacsony
$ 0.1307
$ 0.1307$ 0.1307
24h magas

$ 0.1118
$ 0.1118$ 0.1118

$ 0.1307
$ 0.1307$ 0.1307

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573

$ 0.11793260268574811
$ 0.11793260268574811$ 0.11793260268574811

-0.26%

-3.33%

-14.71%

-14.71%

BLACKHOLE (BLACK) valós idejű ár: $ 0.116. Az elmúlt 24 órában, a(z)BLACK legalacsonyabb ára $ 0.1118, legmagasabb ára pedig $ 0.1307 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BLACK valaha volt legmagasabb ára $ 1.542695123942573, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.11793260268574811 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BLACK változása a következő volt: -0.26% az elmúlt órában, -3.33% az elmúlt 24 órában, és -14.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

BLACKHOLE (BLACK) piaci információk

No.3735

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.40K
$ 55.40K$ 55.40K

$ 13.23M
$ 13.23M$ 13.23M

0.00
0.00 0.00

114,083,333
114,083,333 114,083,333

AVAX_CCHAIN

A(z) BLACKHOLE jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 55.40K. A(z) BLACK keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 114083333. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.23M.

BLACKHOLE (BLACK) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a BLACKHOLE mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.003996-3.33%
30 nap$ -0.1994-63.23%
60 nap$ -0.1228-51.43%
90 nap$ -0.7873-87.16%
BLACKHOLE árváltozása ma

A mai napon a(z) BLACK ára $ -0.003996 (-3.33%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

BLACKHOLE 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.1994 (-63.23%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

BLACKHOLE 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BLACK ára $ -0.1228 (-51.43%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

BLACKHOLE 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.7873 (-87.16%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) BLACKHOLE (BLACK) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) BLACKHOLE árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole is a next-generation DEX on Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál BLACKHOLE befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BLACK a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről BLACKHOLE a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a BLACKHOLE vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

BLACKHOLE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) BLACKHOLE (BLACK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) BLACKHOLE (BLACK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) BLACKHOLE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) BLACKHOLE árelőrejelzését most!

BLACKHOLE (BLACK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) BLACKHOLE (BLACK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BLACK token kapcsán!

Hogyan vásárolj BLACKHOLE (BLACK)

A következőt szeretnél vásárolni: BLACKHOLE? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz BLACKHOLE eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

BLACK helyi valutákra

1 BLACKHOLE(BLACK) - VND
3,052.54
1 BLACKHOLE(BLACK) - AUD
A$0.17632
1 BLACKHOLE(BLACK) - GBP
0.08816
1 BLACKHOLE(BLACK) - EUR
0.09976
1 BLACKHOLE(BLACK) - USD
$0.116
1 BLACKHOLE(BLACK) - MYR
RM0.48604
1 BLACKHOLE(BLACK) - TRY
4.87896
1 BLACKHOLE(BLACK) - JPY
¥17.864
1 BLACKHOLE(BLACK) - ARS
ARS$167.87172
1 BLACKHOLE(BLACK) - RUB
9.38208
1 BLACKHOLE(BLACK) - INR
10.29848
1 BLACKHOLE(BLACK) - IDR
Rp1,933.33256
1 BLACKHOLE(BLACK) - PHP
6.8092
1 BLACKHOLE(BLACK) - EGP
￡E.5.48448
1 BLACKHOLE(BLACK) - BRL
R$0.62292
1 BLACKHOLE(BLACK) - CAD
C$0.1624
1 BLACKHOLE(BLACK) - BDT
14.13576
1 BLACKHOLE(BLACK) - NGN
167.62928
1 BLACKHOLE(BLACK) - COP
$449.61136
1 BLACKHOLE(BLACK) - ZAR
R.2.00796
1 BLACKHOLE(BLACK) - UAH
4.84764
1 BLACKHOLE(BLACK) - TZS
T.Sh.285.012
1 BLACKHOLE(BLACK) - VES
Bs25.636
1 BLACKHOLE(BLACK) - CLP
$109.272
1 BLACKHOLE(BLACK) - PKR
Rs32.72128
1 BLACKHOLE(BLACK) - KZT
61.24568
1 BLACKHOLE(BLACK) - THB
฿3.75956
1 BLACKHOLE(BLACK) - TWD
NT$3.57164
1 BLACKHOLE(BLACK) - AED
د.إ0.42572
1 BLACKHOLE(BLACK) - CHF
Fr0.0928
1 BLACKHOLE(BLACK) - HKD
HK$0.90132
1 BLACKHOLE(BLACK) - AMD
֏44.27372
1 BLACKHOLE(BLACK) - MAD
.د.م1.07184
1 BLACKHOLE(BLACK) - MXN
$2.1518
1 BLACKHOLE(BLACK) - SAR
ريال0.43384
1 BLACKHOLE(BLACK) - ETB
Br17.8234
1 BLACKHOLE(BLACK) - KES
KSh14.95356
1 BLACKHOLE(BLACK) - JOD
د.أ0.082244
1 BLACKHOLE(BLACK) - PLN
0.42804
1 BLACKHOLE(BLACK) - RON
лв0.51156
1 BLACKHOLE(BLACK) - SEK
kr1.10084
1 BLACKHOLE(BLACK) - BGN
лв0.19604
1 BLACKHOLE(BLACK) - HUF
Ft39.04328
1 BLACKHOLE(BLACK) - CZK
2.4476
1 BLACKHOLE(BLACK) - KWD
د.ك0.035496
1 BLACKHOLE(BLACK) - ILS
0.377
1 BLACKHOLE(BLACK) - BOB
Bs0.79924
1 BLACKHOLE(BLACK) - AZN
0.1972
1 BLACKHOLE(BLACK) - TJS
SM1.06488
1 BLACKHOLE(BLACK) - GEL
0.31436
1 BLACKHOLE(BLACK) - AOA
Kz106.12956
1 BLACKHOLE(BLACK) - BHD
.د.ب0.0435
1 BLACKHOLE(BLACK) - BMD
$0.116
1 BLACKHOLE(BLACK) - DKK
kr0.75052
1 BLACKHOLE(BLACK) - HNL
L3.04268
1 BLACKHOLE(BLACK) - MUR
5.30584
1 BLACKHOLE(BLACK) - NAD
$2.00564
1 BLACKHOLE(BLACK) - NOK
kr1.17392
1 BLACKHOLE(BLACK) - NZD
$0.20184
1 BLACKHOLE(BLACK) - PAB
B/.0.116
1 BLACKHOLE(BLACK) - PGK
K0.4872
1 BLACKHOLE(BLACK) - QAR
ر.ق0.42108
1 BLACKHOLE(BLACK) - RSD
дин.11.7334
1 BLACKHOLE(BLACK) - UZS
soʻm1,397.59004
1 BLACKHOLE(BLACK) - ALL
L9.68484
1 BLACKHOLE(BLACK) - ANG
ƒ0.20764
1 BLACKHOLE(BLACK) - AWG
ƒ0.20764
1 BLACKHOLE(BLACK) - BBD
$0.232
1 BLACKHOLE(BLACK) - BAM
KM0.19488
1 BLACKHOLE(BLACK) - BIF
Fr340.112
1 BLACKHOLE(BLACK) - BND
$0.14964
1 BLACKHOLE(BLACK) - BSD
$0.116
1 BLACKHOLE(BLACK) - JMD
$18.5658
1 BLACKHOLE(BLACK) - KHR
464
1 BLACKHOLE(BLACK) - KMF
Fr49.416
1 BLACKHOLE(BLACK) - LAK
2,521.73908
1 BLACKHOLE(BLACK) - LKR
රු35.21528
1 BLACKHOLE(BLACK) - MDL
L1.96736
1 BLACKHOLE(BLACK) - MGA
Ar520.1788
1 BLACKHOLE(BLACK) - MOP
P0.92568
1 BLACKHOLE(BLACK) - MVR
1.7748
1 BLACKHOLE(BLACK) - MWK
MK200.6916
1 BLACKHOLE(BLACK) - MZN
MT7.4124
1 BLACKHOLE(BLACK) - NPR
रु16.40704
1 BLACKHOLE(BLACK) - PYG
816.872
1 BLACKHOLE(BLACK) - RWF
Fr168.084
1 BLACKHOLE(BLACK) - SBD
$0.95468
1 BLACKHOLE(BLACK) - SCR
1.67504
1 BLACKHOLE(BLACK) - SRD
$4.466
1 BLACKHOLE(BLACK) - SVC
$1.01152
1 BLACKHOLE(BLACK) - SZL
L2.00448
1 BLACKHOLE(BLACK) - TMT
m0.406
1 BLACKHOLE(BLACK) - TND
د.ت0.34104
1 BLACKHOLE(BLACK) - TTD
$0.783
1 BLACKHOLE(BLACK) - UGX
Sh402.752
1 BLACKHOLE(BLACK) - XAF
Fr65.888
1 BLACKHOLE(BLACK) - XCD
$0.3132
1 BLACKHOLE(BLACK) - XOF
Fr65.888
1 BLACKHOLE(BLACK) - XPF
Fr11.948
1 BLACKHOLE(BLACK) - BWP
P1.55324
1 BLACKHOLE(BLACK) - BZD
$0.232
1 BLACKHOLE(BLACK) - CVE
$11.05132
1 BLACKHOLE(BLACK) - DJF
Fr20.532
1 BLACKHOLE(BLACK) - DOP
$7.43212
1 BLACKHOLE(BLACK) - DZD
د.ج15.0278
1 BLACKHOLE(BLACK) - FJD
$0.26564
1 BLACKHOLE(BLACK) - GNF
Fr1,008.62
1 BLACKHOLE(BLACK) - GTQ
Q0.88624
1 BLACKHOLE(BLACK) - GYD
$24.20108
1 BLACKHOLE(BLACK) - ISK
kr14.5

BLACKHOLE Forrás

A(z) BLACKHOLE alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos BLACKHOLE Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések BLACKHOLE

Mennyit ér ma a(z) BLACKHOLE (BLACK)?
A(z) élő BLACK ár a(z) USD esetében 0.116 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BLACK ára a(z) USD esetében?
A(z) BLACK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.116. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) BLACKHOLE piaci plafonja?
A(z) BLACK piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BLACK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BLACK keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) BLACK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BLACK mindenkori legmagasabb ára 1.542695123942573 USD.
Mi volt a(z) BLACK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BLACK mindenkori legalacsonyabb ára 0.11793260268574811 USD.
Mekkora a(z) BLACK kereskedési volumene?
A(z) BLACK élő 24 órás kereskedési volumene $ 55.40K USD.
A(z) BLACK ára emelkedni fog idén?
A(z) BLACK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BLACK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:45:22 (UTC+8)

BLACKHOLE (BLACK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

BLACK-USD kalkulátor

Összeg

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0.116 USD

BLACK kereskedés

BLACK/USDT
$0.116
$0.116$0.116
-3.17%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,272.96
$110,272.96$110,272.96

+0.14%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,889.38
$3,889.38$3,889.38

+0.93%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02549
$0.02549$0.02549

-3.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.29
$188.29$188.29

+2.45%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2071
$1.2071$1.2071

-4.34%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,272.96
$110,272.96$110,272.96

+0.14%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,889.38
$3,889.38$3,889.38

+0.93%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.29
$188.29$188.29

+2.45%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.00
$88.00$88.00

-0.67%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5133
$2.5133$2.5133

+0.53%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0360
$0.0360$0.0360

-28.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05498
$0.05498$0.05498

+174.90%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09747
$0.09747$0.09747

+17.98%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002303
$0.000000002303$0.000000002303

+429.42%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01567
$0.01567$0.01567

+95.87%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000492
$0.0000492$0.0000492

+95.23%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006072
$0.00006072$0.00006072

+65.85%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000593
$0.000000000593$0.000000000593

+52.44%