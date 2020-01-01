Brickken (BKN) tokenomikai adatai

Brickken (BKN) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Brickken (BKN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Brickken (BKN) tokennel kapcsolatos információk

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Hivatalos webhely:
https://brickken.com
Fehér könyv:
https://brickken.com/whitepaper/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0a638f07acc6969abf392bb009f216d22adea36d

Brickken (BKN) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Brickken (BKN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 15.12M
$ 15.12M$ 15.12M
Teljes tokenszám:
$ 143.00M
$ 143.00M$ 143.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 79.51M
$ 79.51M$ 79.51M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 27.19M
$ 27.19M$ 27.19M
Minden idők csúcspontja:
$ 1.39485
$ 1.39485$ 1.39485
Minden idők mélypontja:
$ 0.07598068547152313
$ 0.07598068547152313$ 0.07598068547152313
Jelenlegi ár:
$ 0.19013
$ 0.19013$ 0.19013

Brickken (BKN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Brickken (BKN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BKN tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BKN token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BKN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BKN token élő árfolyamát!

A(z) BKN vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Brickken (BKN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BKN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Brickken (BKN) árelőzményei

A felhasználók a(z) BKN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

BKN árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BKN kapcsán? BKN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.