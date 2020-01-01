BIT1 (BIT1) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BIT1 (BIT1) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BIT1 (BIT1) tokennel kapcsolatos információk Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this. Hivatalos webhely: https://www.biconomy.com/ Fehér könyv: https://biconomy.com/whitepaper/english.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc864019047b864b6ab609a968ae2725dfaee808a Vásárolj most BIT1 tokent!

BIT1 (BIT1) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BIT1 (BIT1) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 635.17B $ 635.17B $ 635.17B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M Minden idők csúcspontja: $ 0.0000271 $ 0.0000271 $ 0.0000271 Minden idők mélypontja: $ 0.00000066 $ 0.00000066 $ 0.00000066 Jelenlegi ár: $ 0.000014118 $ 0.000014118 $ 0.000014118 További tudnivalók a(z) BIT1 (BIT1) áráról

BIT1 (BIT1) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BIT1 (BIT1) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BIT1 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BIT1 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BIT1 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BIT1 token élő árfolyamát!

A(z) BIT1 vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BIT1 (BIT1) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BIT1 megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BIT1 tokent a MEXC-n!

BIT1 (BIT1) árelőzményei A felhasználók a(z) BIT1 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BIT1 árelőzményeivel!

BIT1 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BIT1 kapcsán? BIT1-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BIT1 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

