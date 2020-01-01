Bistroo (BIST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bistroo (BIST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bistroo (BIST) tokennel kapcsolatos információk Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Hivatalos webhely: https://www.bistroo.io Fehér könyv: https://bistroo.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f Vásárolj most BIST tokent!

Bistroo (BIST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bistroo (BIST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 445.44K $ 445.44K $ 445.44K Teljes tokenszám: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 57.40M $ 57.40M $ 57.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 768.24K $ 768.24K $ 768.24K Minden idők csúcspontja: $ 0.5482 $ 0.5482 $ 0.5482 Minden idők mélypontja: $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 Jelenlegi ár: $ 0.00776 $ 0.00776 $ 0.00776 További tudnivalók a(z) Bistroo (BIST) áráról

Bistroo (BIST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bistroo (BIST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BIST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BIST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BIST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BIST token élő árfolyamát!

A(z) BIST vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Bistroo (BIST) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BIST megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BIST tokent a MEXC-n!

Bistroo (BIST) árelőzményei A felhasználók a(z) BIST árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BIST árelőzményeivel!

BIST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BIST kapcsán? BIST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BIST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

