Biometric Financial (BIOFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Biometric Financial (BIOFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. Hivatalos webhely: https://biometricfinancial.org/home/ Fehér könyv: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753

Biometric Financial (BIOFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Biometric Financial (BIOFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 995.02K $ 995.02K $ 995.02K Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Minden idők csúcspontja: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Minden idők mélypontja: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 Jelenlegi ár: $ 0.0002542 $ 0.0002542 $ 0.0002542 További tudnivalók a(z) Biometric Financial (BIOFI) áráról

Biometric Financial (BIOFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Biometric Financial (BIOFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BIOFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BIOFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BIOFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BIOFI token élő árfolyamát!

A(z) BIOFI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Biometric Financial (BIOFI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BIOFI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Biometric Financial (BIOFI) árelőzményei A felhasználók a(z) BIOFI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BIOFI árelőzményeivel!

BIOFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BIOFI kapcsán? BIOFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BIOFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

