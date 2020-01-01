Brazil National Fan (BFT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Brazil National Fan (BFT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Brazil National Fan (BFT) tokennel kapcsolatos információk The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. Hivatalos webhely: https://www.bitci.com/ Block Explorer: https://bitciexp.bitcichain.com/ Vásárolj most BFT tokent!

Brazil National Fan (BFT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Brazil National Fan (BFT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 685.42K $ 685.42K $ 685.42K Teljes tokenszám: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Minden idők csúcspontja: $ 1.7586 $ 1.7586 $ 1.7586 Minden idők mélypontja: $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 Jelenlegi ár: $ 0.023822 $ 0.023822 $ 0.023822 További tudnivalók a(z) Brazil National Fan (BFT) áráról

Brazil National Fan (BFT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Brazil National Fan (BFT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BFT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BFT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BFT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BFT token élő árfolyamát!

Brazil National Fan (BFT) árelőzményei A felhasználók a(z) BFT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BFT árelőzményeivel!

BFT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BFT kapcsán? BFT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BFT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

