BERA (BERA) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BERA (BERA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

BERA (BERA) tokennel kapcsolatos információk

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

Hivatalos webhely:
https://berachain.com/
Fehér könyv:
https://docs.berachain.com/

BERA (BERA) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BERA (BERA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 289.05M
Teljes tokenszám:
$ 508.03M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 125.51M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.17B
Minden idők csúcspontja:
$ 20
Minden idők mélypontja:
$ 1
Jelenlegi ár:
$ 2.303
A(z) BERA (BERA) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) BERA tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

Berachain introduces a novel Proof-of-Liquidity (PoL) consensus mechanism, combining DeFi incentives with network security. Its tokenomics are designed to maximize capital efficiency, decentralize governance, and align incentives for all ecosystem participants. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Token Model Overview

Berachain operates a dual-token system:

TokenTypeFunctionality
BERAGas/UtilityNative gas token for transactions, staking to activate validators, and securing the network.
BGTGovernanceNon-transferable governance token, earned by providing liquidity, used for voting and emissions control. Can be burned 1:1 for BERA.

Issuance Mechanism

  • BGT (Governance Token):

    • Earned via Emissions: Users earn BGT by providing liquidity to core DeFi protocols (e.g., DEX, lending, perps).
    • Non-transferable: BGT cannot be traded directly but can be burned for BERA.
    • Emissions Directed by Governance: BGT holders vote to direct future emissions to specific pools, similar to veTokenomics (e.g., Curve).

  • BERA (Gas Token):

    • Minted by Burning BGT: BERA is created by irreversibly burning BGT at a 1:1 ratio.
    • Used for Gas and Staking: Required for transaction fees and validator staking.

Allocation Mechanism

The initial allocation of BERA (and by extension, BGT) is distributed as follows:

Allocation Category% of TotalVesting/Unlocking Details
Investors34.3%1-year cliff, 1/6th released, then 24-month linear vesting
Initial Core Contributors16.8%1-year cliff, 1/6th released, then 24-month linear vesting
Ecosystem & R&D20.0%1-year cliff, 1/6th released, then 24-month linear vesting
Future Community Initiatives13.1%1-year cliff, 1/6th released, then 24-month linear vesting
Airdrop15.8%Distributed to testnet users, NFT holders, social supporters, dApps, community builders; cliff + linear

Unlocking Schedule Table:

RecipientAllocation %Cliff PeriodInitial ReleaseLinear Vesting PeriodMonthly Release (post-cliff)
Investors34.3%1 year1/6th24 months~5.95M BERA
Initial Core Contributors16.8%1 year1/6th24 months~2.92M BERA
Ecosystem & R&D20.0%1 year1/6th24 months~2.19M BERA
Future Community Initiatives13.1%1 year1/6th24 months~2.27M BERA
Airdrop15.8%Immediate/CliffInstant/LinearDaily (for linear)~729,836 BERA (daily)

Usage and Incentive Mechanism

  • Proof-of-Liquidity (PoL):

    • Liquidity Providers (LPs): Earn BGT emissions by providing liquidity to core protocols (DEX, lending, perps).
    • Governance: BGT holders vote to direct emissions to pools, creating a "bribe" market where protocols can incentivize BGT holders to support their pools.
    • Validators: Stake BERA to secure the network; receive BGT emissions based on delegated BGT.
    • Bribe Mechanism: Protocols can offer incentives to validators/delegators to direct emissions, increasing competition for liquidity and decentralization.

  • Ecosystem Incentives:

    • Airdrops: Distributed to early users, NFT holders, and community contributors.
    • Community Initiatives: Ongoing incentives for developers, dApps, and user programs.

  • Value Capture:

    • Swap Fees: A portion of DEX fees is distributed to BGT stakers.
    • Protocol Fees: Lending and perps protocols capture value for the ecosystem.

Locking and Unlocking Mechanism

  • Locking:

    • BGT: Non-transferable, can only be earned via liquidity provision and staked for governance.
    • Vesting: All major allocations (investors, contributors, ecosystem, community) are subject to a 1-year cliff, followed by linear monthly vesting over 24 months.

  • Unlocking:

    • Cliff Release: After 1 year, 1/6th of the allocation is released instantly.
    • Linear Vesting: The remaining 5/6th is released monthly over the next 24 months.
    • Airdrop: Some airdrop allocations are distributed instantly, others linearly (e.g., daily).

Example Unlocking Table

CategoryCliff DateInitial ReleaseMonthly ReleaseFinal Unlock Date
Investors2026-02-0628,583,333 BERA5,954,861 BERA2028-02-06
Core Contributors2026-02-0614,000,000 BERA2,916,667 BERA2028-02-06
Ecosystem & R&D2025-02-0647,500,000 BERA2,187,500 BERA2027-02-06
Community Initiatives2026-02-0610,916,667 BERA2,274,306 BERA2028-02-06

Additional Nuances and Implications

  • Non-transferability of BGT: Ensures governance power accrues only to active participants, but may lead to centralization among early large LPs.
  • Bribe Market: Encourages protocols to compete for emissions, but could lead to plutocratic dynamics if not managed.
  • TVL and Security: Since BGT is earned by LPs and not staked directly, Berachain’s TVL is higher relative to traditional PoS chains, as security and liquidity are tightly coupled.
  • Unlocking Risks: Large unlocks (especially >5% of supply) can create significant market pressure and price volatility, as observed in broader crypto markets.

Summary Table: Berachain Tokenomics

AspectDetails
IssuanceBGT earned via liquidity provision; BERA minted by burning BGT
AllocationInvestors (34.3%), Core Contributors (16.8%), Ecosystem & R&D (20%), Community (13.1%), Airdrop (15.8%)
UsageBERA: gas, staking; BGT: governance, emissions direction, can be burned for BERA
IncentivesLP rewards, bribe market, protocol fees, airdrops, community programs
Locking1-year cliff, then 24-month linear vesting for all major allocations
Unlocking1/6th at cliff, remainder monthly; airdrop partly instant, partly linear

Final Thoughts

Berachain’s tokenomics are designed to maximize capital efficiency and align incentives for liquidity, governance, and security. The dual-token model, PoL consensus, and structured vesting schedules create a robust foundation for sustainable DeFi growth, but also introduce challenges around governance centralization and unlock-related volatility. The system’s success will depend on active community participation and ongoing protocol innovation.

BERA (BERA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) BERA (BERA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BERA tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BERA token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BERA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BERA token élő árfolyamát!

A(z) BERA vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BERA (BERA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BERA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

BERA (BERA) árelőzményei

A felhasználók a(z) BERA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

BERA árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BERA kapcsán? BERA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.