BENQI (BENQI) tokennel kapcsolatos információk BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. Hivatalos webhely: https://benqi.fi/ Fehér könyv: https://docs.benqi.fi/ Block Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 Vásárolj most BENQI tokent!

BENQI (BENQI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BENQI (BENQI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 52.47M $ 52.47M $ 52.47M Teljes tokenszám: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Keringésben lévő tokenszám: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 52.47M $ 52.47M $ 52.47M Minden idők csúcspontja: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.007287 $ 0.007287 $ 0.007287 További tudnivalók a(z) BENQI (BENQI) áráról

BENQI (BENQI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BENQI (BENQI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BENQI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BENQI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BENQI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BENQI token élő árfolyamát!

A(z) BENQI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BENQI (BENQI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BENQI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BENQI tokent a MEXC-n!

BENQI (BENQI) árelőzményei A felhasználók a(z) BENQI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BENQI árelőzményeivel!

BENQI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BENQI kapcsán? BENQI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BENQI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

