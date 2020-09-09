Bella (BEL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bella (BEL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bella (BEL) tokennel kapcsolatos információk Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Hivatalos webhely: https://bella.fi/ Fehér könyv: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14 Vásárolj most BEL tokent!

Bella (BEL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bella (BEL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.64M $ 23.64M $ 23.64M Minden idők csúcspontja: $ 10.3076 $ 10.3076 $ 10.3076 Minden idők mélypontja: $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 Jelenlegi ár: $ 0.2364 $ 0.2364 $ 0.2364 További tudnivalók a(z) Bella (BEL) áráról

Bella (BEL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bella (BEL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BEL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BEL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BEL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BEL token élő árfolyamát!

A(z) BEL vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Bella (BEL) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BEL megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BEL tokent a MEXC-n!

Bella (BEL) árelőzményei A felhasználók a(z) BEL árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BEL árelőzményeivel!

BEL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BEL kapcsán? BEL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BEL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

