BEBE (BEBE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BEBE (BEBE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BEBE (BEBE) tokennel kapcsolatos információk BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. Hivatalos webhely: https://www.bebe.global/ Fehér könyv: https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5 Vásárolj most BEBE tokent!

BEBE (BEBE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BEBE (BEBE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 95.99M $ 95.99M $ 95.99M Minden idők csúcspontja: $ 0.00086287 $ 0.00086287 $ 0.00086287 Minden idők mélypontja: $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 Jelenlegi ár: $ 0.00009599 $ 0.00009599 $ 0.00009599 További tudnivalók a(z) BEBE (BEBE) áráról

BEBE (BEBE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BEBE (BEBE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BEBE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BEBE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BEBE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BEBE token élő árfolyamát!

A(z) BEBE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BEBE (BEBE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BEBE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BEBE tokent a MEXC-n!

BEBE (BEBE) árelőzményei A felhasználók a(z) BEBE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BEBE árelőzményeivel!

BEBE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BEBE kapcsán? BEBE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BEBE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

