BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BlackCardCoin (BCCOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BlackCardCoin (BCCOIN) tokennel kapcsolatos információk BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age. Hivatalos webhely: https://blackcardcoin.com Fehér könyv: https://download.blackcardcoin.com/BCCoin_BlackCardCoin_Technical_Whitepaper_v2.pdf?_gl=1*1mn6o7*_ga*MTQzMTY5MDA1OS4xNzEyNTY1NDQ1*_ga_TWMNZ2FJVB*MTcxMjU3MTI1Mi4yLjAuMTcxMjU3MTM5Ni4wLjAuMA.. Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x450593Bf7f2d7E559E38496CfB06bDCE5E963795 Vásárolj most BCCOIN tokent!

BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BlackCardCoin (BCCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 234.50K $ 234.50K $ 234.50K Teljes tokenszám: $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Minden idők csúcspontja: $ 33 $ 33 $ 33 Minden idők mélypontja: $ 0.013807670630145886 $ 0.013807670630145886 $ 0.013807670630145886 Jelenlegi ár: $ 0.02345 $ 0.02345 $ 0.02345 További tudnivalók a(z) BlackCardCoin (BCCOIN) áráról

BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BlackCardCoin (BCCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BCCOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BCCOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BCCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BCCOIN token élő árfolyamát!

A(z) BCCOIN vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) BlackCardCoin (BCCOIN) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BCCOIN megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BCCOIN tokent a MEXC-n!

BlackCardCoin (BCCOIN) árelőzményei A felhasználók a(z) BCCOIN árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BCCOIN árelőzményeivel!

BCCOIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BCCOIN kapcsán? BCCOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BCCOIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

