Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Based Pepe (BASEDPEPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Based Pepe (BASEDPEPE) tokennel kapcsolatos információk

Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie.

Hivatalos webhely:
https://basedpepe.vip/
Fehér könyv:
https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D

Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Based Pepe (BASEDPEPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Teljes tokenszám:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
Keringésben lévő tokenszám:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 9.95M
$ 9.95M$ 9.95M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00000043997
$ 0.00000043997$ 0.00000043997
Minden idők mélypontja:
$ 0.000000000091127145
$ 0.000000000091127145$ 0.000000000091127145
Jelenlegi ár:
$ 0.00000002365
$ 0.00000002365$ 0.00000002365

Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Based Pepe (BASEDPEPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BASEDPEPE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BASEDPEPE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BASEDPEPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BASEDPEPE token élő árfolyamát!

A(z) BASEDPEPE vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Based Pepe (BASEDPEPE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BASEDPEPE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Based Pepe (BASEDPEPE) árelőzményei

A felhasználók a(z) BASEDPEPE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

BASEDPEPE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BASEDPEPE kapcsán? BASEDPEPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.