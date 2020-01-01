FC Barcelona FT (BAR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FC Barcelona FT (BAR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FC Barcelona FT (BAR) tokennel kapcsolatos információk FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. Hivatalos webhely: https://chiliz.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b Vásárolj most BAR tokent!

FC Barcelona FT (BAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FC Barcelona FT (BAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.49M $ 15.49M $ 15.49M Teljes tokenszám: $ 39.96M $ 39.96M $ 39.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 44.99M $ 44.99M $ 44.99M Minden idők csúcspontja: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 Minden idők mélypontja: $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 Jelenlegi ár: $ 1.126 $ 1.126 $ 1.126 További tudnivalók a(z) FC Barcelona FT (BAR) áráról

FC Barcelona FT (BAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FC Barcelona FT (BAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BAR token élő árfolyamát!

A(z) BAR vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) FC Barcelona FT (BAR) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BAR megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BAR tokent a MEXC-n!

FC Barcelona FT (BAR) árelőzményei A felhasználók a(z) BAR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BAR árelőzményeivel!

BAR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BAR kapcsán? BAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BAR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

