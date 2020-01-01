Banana (BANANAS31) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Banana (BANANAS31) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Banana (BANANAS31) tokennel kapcsolatos információk Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Hivatalos webhely: http://bananaforscale.ai/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Vásárolj most BANANAS31 tokent!

Banana (BANANAS31) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Banana (BANANAS31) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 63.16M $ 63.16M $ 63.16M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 63.16M $ 63.16M $ 63.16M Minden idők csúcspontja: $ 0.0741098 $ 0.0741098 $ 0.0741098 Minden idők mélypontja: $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 Jelenlegi ár: $ 0.0063155 $ 0.0063155 $ 0.0063155 További tudnivalók a(z) Banana (BANANAS31) áráról

Banana (BANANAS31) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Banana (BANANAS31) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BANANAS31 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BANANAS31 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BANANAS31 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BANANAS31 token élő árfolyamát!

A(z) BANANAS31 vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Banana (BANANAS31) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BANANAS31 megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BANANAS31 tokent a MEXC-n!

Banana (BANANAS31) árelőzményei A felhasználók a(z) BANANAS31 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BANANAS31 árelőzményeivel!

BANANAS31 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BANANAS31 kapcsán? BANANAS31-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BANANAS31 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

