Bad Idea AI (BAD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bad Idea AI (BAD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bad Idea AI (BAD) tokennel kapcsolatos információk $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. Hivatalos webhely: https://www.badidea.ai/ Fehér könyv: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Vásárolj most BAD tokent!

Bad Idea AI (BAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bad Idea AI (BAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Teljes tokenszám: $ 829.49T $ 829.49T $ 829.49T Keringésben lévő tokenszám: $ 618.73T $ 618.73T $ 618.73T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.35M $ 6.35M $ 6.35M Minden idők csúcspontja: $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 Minden idők mélypontja: $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 Jelenlegi ár: $ 0.00000000764 $ 0.00000000764 $ 0.00000000764 További tudnivalók a(z) Bad Idea AI (BAD) áráról

Bad Idea AI (BAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bad Idea AI (BAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BAD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BAD token élő árfolyamát!

A(z) BAD vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Bad Idea AI (BAD) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) BAD megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz BAD tokent a MEXC-n!

Bad Idea AI (BAD) árelőzményei A felhasználók a(z) BAD árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BAD árelőzményeivel!

BAD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BAD kapcsán? BAD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BAD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

