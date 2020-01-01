BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BabyDogeCoin (BABYDOGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokennel kapcsolatos információk Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders. Hivatalos webhely: https://www.babydoge.com Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=solana&tab=transactions&tokenAddress=7dUKUopcNWW6CcU4eRxCHh1uiMh32zDrmGf6ufqhxann Vásárolj most BABYDOGE tokent!

BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BabyDogeCoin (BABYDOGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 197.59M $ 197.59M $ 197.59M Teljes tokenszám: $ 202,618.62T $ 202,618.62T $ 202,618.62T Keringésben lévő tokenszám: $ 168,475.63T $ 168,475.63T $ 168,475.63T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 237.63M $ 237.63M $ 237.63M Minden idők csúcspontja: $ 0.000000006799 $ 0.000000006799 $ 0.000000006799 Minden idők mélypontja: $ 0.00000000053406 $ 0.00000000053406 $ 0.00000000053406 Jelenlegi ár: $ 0.0000000011728 $ 0.0000000011728 $ 0.0000000011728 További tudnivalók a(z) BabyDogeCoin (BABYDOGE) áráról

A(z) BabyDogeCoin (BABYDOGE) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) BABYDOGE tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview Baby Doge Coin (BABYDOGE) is a BEP-20 meme coin on the BNB Smart Chain. Its tokenomics are designed to incentivize holding, support ecosystem growth, and ensure gradual token distribution. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage/incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Inflation Rate: BABY tokens inflate at a rate of 8% annually.

BABY tokens inflate at a rate of 8% annually. Staking Rewards: Of the annual inflation, 4% is distributed to BABY stakers and 4% to Bitcoin stakers.

Of the annual inflation, 4% is distributed to BABY stakers and 4% to Bitcoin stakers. Transaction Fees & Burns: On-chain transactions incur a 5% fee, with a portion sent to a dead wallet (burned), reducing circulating supply over time. Allocation Mechanism The token allocation is structured to balance early investment, ecosystem growth, team incentives, and community engagement. The following table summarizes the allocation: Category Allocation (%) Private Round Investors 30.5 Ecosystem Building 18.0 R&D / Operations 18.0 Babylon Team 15.0 Community Incentives 15.0 Advisors 3.5 Private Round Investors: Largest allocation, reflecting strong early-stage investment.

Largest allocation, reflecting strong early-stage investment. Ecosystem & R&D: Significant focus on infrastructure, adoption, and ongoing development.

Significant focus on infrastructure, adoption, and ongoing development. Team & Advisors: Incentivizes long-term commitment and expert guidance.

Incentivizes long-term commitment and expert guidance. Community Incentives: Rewards for user engagement and participation. Usage and Incentive Mechanism Holder Rewards: Token holders receive a share of transaction fees, incentivizing long-term holding.

Token holders receive a share of transaction fees, incentivizing long-term holding. Burn Mechanism: A portion of each transaction fee is burned, creating a deflationary effect.

A portion of each transaction fee is burned, creating a deflationary effect. Ecosystem Participation: BABY tokens are used within the Baby Doge ecosystem, including a token swap platform, NFT marketplace, and other applications.

BABY tokens are used within the Baby Doge ecosystem, including a token swap platform, NFT marketplace, and other applications. Staking: BABY and Bitcoin stakers receive inflationary rewards, encouraging network participation and security. Locking Mechanism Vesting Schedule: Tokens allocated to investors, team, and advisors are subject to a vesting schedule to prevent immediate large-scale selling.

Tokens allocated to investors, team, and advisors are subject to a vesting schedule to prevent immediate large-scale selling. Lock Periods: The first unlocking event is scheduled for April 2026, with full vesting by April 2029.

The first unlocking event is scheduled for April 2026, with full vesting by April 2029. Gradual Release: The vesting and unlocking schedule is designed to ensure a gradual release of tokens, minimizing the risk of sudden supply shocks. Unlocking Time First Unlock: April 2026

April 2026 Full Vesting: April 2029 This structured unlocking ensures that tokens are released into circulation in a controlled manner, supporting price stability and long-term project sustainability. Summary Table Mechanism Details Issuance 8% annual inflation; 4% to BABY stakers, 4% to Bitcoin stakers Allocation See allocation table above Usage/Incentives Holder rewards, burns, ecosystem utility, staking rewards Locking Vesting for investors/team/advisors; first unlock April 2026, full vesting April 2029 Unlocking Gradual, transparent schedule to prevent supply shocks Implications and Analysis Balanced Incentives: The combination of inflationary rewards and deflationary burns creates a dynamic supply mechanism, rewarding long-term holders while supporting price appreciation.

The combination of inflationary rewards and deflationary burns creates a dynamic supply mechanism, rewarding long-term holders while supporting price appreciation. Ecosystem Growth: Significant allocations to ecosystem and R&D signal a commitment to ongoing development and adoption.

Significant allocations to ecosystem and R&D signal a commitment to ongoing development and adoption. Supply Management: The vesting and unlocking schedule is transparent and gradual, reducing the risk of market manipulation or sudden price drops.

The vesting and unlocking schedule is transparent and gradual, reducing the risk of market manipulation or sudden price drops. Community Focus: Community incentives and staking rewards foster active participation and engagement, which are critical for meme coin projects. Limitations and Considerations Whale Concentration: Recent data indicates that a small number of addresses hold a large portion of the circulating supply, which could impact price stability.

Recent data indicates that a small number of addresses hold a large portion of the circulating supply, which could impact price stability. Speculative Nature: As a meme coin, much of Baby Doge Coin's value is driven by community sentiment and speculative trading, which can lead to high volatility.

As a meme coin, much of Baby Doge Coin's value is driven by community sentiment and speculative trading, which can lead to high volatility. Evolving Ecosystem: The utility and adoption of BABY tokens depend on the continued development and success of the Baby Doge ecosystem. Conclusion Baby Doge Coin's tokenomics are designed to balance early investment, ecosystem growth, and community incentives, with a clear and gradual unlocking schedule to support long-term sustainability. The mechanisms in place aim to reward holders, encourage participation, and manage supply responsibly, though investors should remain aware of the inherent risks and volatility associated with meme coins.

BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BabyDogeCoin (BABYDOGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BABYDOGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BABYDOGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BABYDOGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BABYDOGE token élő árfolyamát!

