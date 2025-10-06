TőzsdeDEX+
A(z) élő Alibaba ár ma 170.05 USD. Kövesd nyomon a(z) BABAON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) BABAON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: BABAON

BABAON árinformációk

Mi a(z) BABAON

BABAON hivatalos webhely

BABAON tokenomikai adatai

BABAON árelőrejelzés

BABAON előzmények

BABAON Vásárlási útmutató

BABAON-fiat valutaváltó

Alibaba Logó

Alibaba árfolyam(BABAON)

1 BABAON-USD élő ár:

$170.05
$170.05
+0.37%1D
USD
Alibaba (BABAON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:44:10 (UTC+8)

Alibaba (BABAON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 168
$ 168
24h alacsony
$ 173.33
$ 173.33
24h magas

$ 168
$ 168$ 168

$ 173.33
$ 173.33$ 173.33

$ 192.1874154822472
$ 192.1874154822472

$ 130.22737422531634
$ 130.22737422531634

+1.00%

+0.37%

-5.84%

-5.84%

Alibaba (BABAON) valós idejű ár: $ 170.05. Az elmúlt 24 órában, a(z)BABAON legalacsonyabb ára $ 168, legmagasabb ára pedig $ 173.33 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BABAON valaha volt legmagasabb ára $ 192.1874154822472, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 130.22737422531634 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BABAON változása a következő volt: +1.00% az elmúlt órában, +0.37% az elmúlt 24 órában, és -5.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Alibaba (BABAON) piaci információk

No.2013

$ 1.35M
$ 1.35M

$ 53.84K
$ 53.84K

$ 1.35M
$ 1.35M

7.96K
7.96K

7,956.55377132
7,956.55377132

ETH

A(z) Alibaba jelenlegi piaci plafonja $ 1.35M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 53.84K. A(z) BABAON keringésben lévő tokenszáma 7.96K, és a teljes tokenszám 7956.55377132. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.35M.

Alibaba (BABAON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Alibaba mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.6269+0.37%
30 nap$ -18.9-10.01%
60 nap$ +70.05+70.05%
90 nap$ +70.05+70.05%
Alibaba árváltozása ma

A mai napon a(z) BABAON ára $ +0.6269 (+0.37%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Alibaba 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -18.9 (-10.01%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Alibaba 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) BABAON ára $ +70.05 (+70.05%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Alibaba 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +70.05 (+70.05%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Alibaba (BABAON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Alibaba árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Alibaba (BABAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alibaba elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Alibaba befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd BABAON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Alibaba a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Alibaba vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Alibaba árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Alibaba (BABAON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Alibaba (BABAON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Alibaba rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Alibaba árelőrejelzését most!

Alibaba (BABAON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Alibaba (BABAON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) BABAON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Alibaba (BABAON)

A következőt szeretnél vásárolni: Alibaba? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Alibaba eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Alibaba Forrás

A(z) Alibaba alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Alibaba Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Alibaba

Mennyit ér ma a(z) Alibaba (BABAON)?
A(z) élő BABAON ár a(z) USD esetében 170.05 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) BABAON ára a(z) USD esetében?
A(z) BABAON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 170.05. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Alibaba piaci plafonja?
A(z) BABAON piaci plafonja $ 1.35M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) BABAON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) BABAON keringésben lévő tokenszáma 7.96K USD.
Mi volt a(z) BABAON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) BABAON mindenkori legmagasabb ára 192.1874154822472 USD.
Mi volt a(z) BABAON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) BABAON mindenkori legalacsonyabb ára 130.22737422531634 USD.
Mekkora a(z) BABAON kereskedési volumene?
A(z) BABAON élő 24 órás kereskedési volumene $ 53.84K USD.
A(z) BABAON ára emelkedni fog idén?
A(z) BABAON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) BABAON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:44:10 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

