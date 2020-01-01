B3 Base (B3) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) B3 Base (B3) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

B3 Base (B3) tokennel kapcsolatos információk B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design. Hivatalos webhely: https://b3.fun/ Fehér könyv: https://docs.b3.fun/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3 Vásárolj most B3 tokent!

B3 Base (B3) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) B3 Base (B3) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 52.27M $ 52.27M $ 52.27M Teljes tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 21.29B $ 21.29B $ 21.29B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 245.50M $ 245.50M $ 245.50M Minden idők csúcspontja: $ 0.019926 $ 0.019926 $ 0.019926 Minden idők mélypontja: $ 0.002454638366307108 $ 0.002454638366307108 $ 0.002454638366307108 Jelenlegi ár: $ 0.002455 $ 0.002455 $ 0.002455 További tudnivalók a(z) B3 Base (B3) áráról

B3 Base (B3) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) B3 Base (B3) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó B3 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező B3 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) B3 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) B3 token élő árfolyamát!

A(z) B3 vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) B3 Base (B3) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) B3 megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz B3 tokent a MEXC-n!

B3 Base (B3) árelőzményei A felhasználók a(z) B3 árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) B3 árelőzményeivel!

B3 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) B3 kapcsán? B3-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) B3 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

