Aventus (AVT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aventus (AVT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Aventus (AVT) tokennel kapcsolatos információk

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Hivatalos webhely:
https://www.aventus.io/
Fehér könyv:
https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f

Aventus (AVT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aventus (AVT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 9.64M
Teljes tokenszám:
$ 10.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 6.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 16.07M
Minden idők csúcspontja:
$ 4.52
Minden idők mélypontja:
$ 0.0291590858799
Jelenlegi ár:
$ 1.6071
Aventus (AVT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Aventus (AVT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező AVT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) AVT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVT token élő árfolyamát!

A(z) AVT vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Aventus (AVT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AVT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Aventus (AVT) árelőzményei

A felhasználók a(z) AVT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

AVT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AVT kapcsán? AVT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.