Aventus (AVT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aventus (AVT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Aventus (AVT) tokennel kapcsolatos információk The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network. Hivatalos webhely: https://www.aventus.io/ Fehér könyv: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f Vásárolj most AVT tokent!

Aventus (AVT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aventus (AVT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.64M $ 9.64M $ 9.64M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.07M $ 16.07M $ 16.07M Minden idők csúcspontja: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 Minden idők mélypontja: $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 Jelenlegi ár: $ 1.6071 $ 1.6071 $ 1.6071 További tudnivalók a(z) Aventus (AVT) áráról

Aventus (AVT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Aventus (AVT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AVT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AVT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AVT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AVT token élő árfolyamát!

A(z) AVT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Aventus (AVT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AVT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AVT tokent a MEXC-n!

Aventus (AVT) árelőzményei A felhasználók a(z) AVT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AVT árelőzményeivel!

AVT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AVT kapcsán? AVT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AVT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!