TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő AVIAH Protocol ár ma 6.061 USD. Kövesd nyomon a(z) AVIAH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AVIAH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő AVIAH Protocol ár ma 6.061 USD. Kövesd nyomon a(z) AVIAH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AVIAH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AVIAH

AVIAH árinformációk

Mi a(z) AVIAH

AVIAH fehér könyv

AVIAH hivatalos webhely

AVIAH tokenomikai adatai

AVIAH árelőrejelzés

AVIAH előzmények

AVIAH Vásárlási útmutató

AVIAH-fiat valutaváltó

AVIAH spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

AVIAH Protocol Logó

AVIAH Protocol árfolyam(AVIAH)

1 AVIAH-USD élő ár:

$6.061
$6.061$6.061
-0.11%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:43:56 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 6.055
$ 6.055$ 6.055
24h alacsony
$ 6.115
$ 6.115$ 6.115
24h magas

$ 6.055
$ 6.055$ 6.055

$ 6.115
$ 6.115$ 6.115

--
----

--
----

0.00%

-0.11%

-1.13%

-1.13%

AVIAH Protocol (AVIAH) valós idejű ár: $ 6.061. Az elmúlt 24 órában, a(z)AVIAH legalacsonyabb ára $ 6.055, legmagasabb ára pedig $ 6.115 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AVIAH valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AVIAH változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.11% az elmúlt 24 órában, és -1.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AVIAH Protocol (AVIAH) piaci információk

--
----

$ 66.91K
$ 66.91K$ 66.91K

$ 30.31B
$ 30.31B$ 30.31B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

A(z) AVIAH Protocol jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 66.91K. A(z) AVIAH keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 5000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 30.31B.

AVIAH Protocol (AVIAH) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a AVIAH Protocol mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00667-0.11%
30 nap$ +0.117+1.96%
60 nap$ +3.561+142.44%
90 nap$ +3.561+142.44%
AVIAH Protocol árváltozása ma

A mai napon a(z) AVIAH ára $ -0.00667 (-0.11%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

AVIAH Protocol 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.117 (+1.96%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

AVIAH Protocol 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AVIAH ára $ +3.561 (+142.44%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

AVIAH Protocol 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +3.561 (+142.44%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) AVIAH Protocol (AVIAH) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) AVIAH Protocol árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál AVIAH Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AVIAH a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről AVIAH Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a AVIAH Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

AVIAH Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AVIAH Protocol (AVIAH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AVIAH Protocol (AVIAH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AVIAH Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AVIAH Protocol árelőrejelzését most!

AVIAH Protocol (AVIAH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AVIAH Protocol (AVIAH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AVIAH token kapcsán!

Hogyan vásárolj AVIAH Protocol (AVIAH)

A következőt szeretnél vásárolni: AVIAH Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz AVIAH Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AVIAH helyi valutákra

1 AVIAH Protocol(AVIAH) - VND
159,495.215
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - AUD
A$9.21272
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - GBP
4.60636
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - EUR
5.21246
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - USD
$6.061
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - MYR
RM25.39559
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - TRY
254.92566
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - JPY
¥933.394
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - ARS
ARS$8,771.29737
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - RUB
490.21368
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - INR
538.09558
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - IDR
Rp101,016.62626
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - PHP
355.7807
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - EGP
￡E.286.56408
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BRL
R$32.54757
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - CAD
C$8.4854
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BDT
738.59346
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - NGN
8,758.62988
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - COP
$23,492.19356
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - ZAR
R.104.91591
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - UAH
253.28919
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - TZS
T.Sh.14,891.877
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - VES
Bs1,339.481
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - CLP
$5,709.462
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - PKR
Rs1,709.68688
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - KZT
3,200.08678
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - THB
฿196.43701
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - TWD
NT$186.61819
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - AED
د.إ22.24387
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - CHF
Fr4.8488
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - HKD
HK$47.09397
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - AMD
֏2,313.30187
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - MAD
.د.م56.00364
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - MXN
$112.43155
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - SAR
ريال22.66814
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - ETB
Br931.27265
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - KES
KSh781.32351
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - JOD
د.أ4.297249
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - PLN
22.36509
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - RON
лв26.72901
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - SEK
kr57.51889
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BGN
лв10.24309
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - HUF
Ft2,040.01138
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - CZK
127.8871
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - KWD
د.ك1.854666
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - ILS
19.69825
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BOB
Bs41.76029
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - AZN
10.3037
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - TJS
SM55.63998
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - GEL
16.42531
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - AOA
Kz5,545.26951
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BHD
.د.ب2.272875
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BMD
$6.061
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - DKK
kr39.21467
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - HNL
L158.98003
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - MUR
277.23014
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - NAD
$104.79469
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - NOK
kr61.33732
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - NZD
$10.54614
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - PAB
B/.6.061
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - PGK
K25.4562
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - QAR
ر.ق22.00143
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - RSD
дин.613.07015
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - UZS
soʻm73,024.07959
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - ALL
L506.03289
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - ANG
ƒ10.84919
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - AWG
ƒ10.84919
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BBD
$12.122
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BAM
KM10.18248
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BIF
Fr17,770.852
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BND
$7.81869
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BSD
$6.061
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - JMD
$970.06305
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - KHR
24,244
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - KMF
Fr2,581.986
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - LAK
131,760.86693
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - LKR
රු1,839.99838
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - MDL
L102.79456
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - MGA
Ar27,179.3423
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - MOP
P48.36678
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - MVR
92.7333
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - MWK
MK10,486.1361
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - MZN
MT387.2979
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - NPR
रु857.26784
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - PYG
42,681.562
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - RWF
Fr8,782.389
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - SBD
$49.88203
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - SCR
87.52084
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - SRD
$233.3485
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - SVC
$52.85192
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - SZL
L104.73408
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - TMT
m21.2135
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - TND
د.ت17.81934
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - TTD
$40.91175
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - UGX
Sh21,043.792
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - XAF
Fr3,442.648
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - XCD
$16.3647
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - XOF
Fr3,442.648
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - XPF
Fr624.283
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BWP
P81.15679
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - BZD
$12.122
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - CVE
$577.43147
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - DJF
Fr1,072.797
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - DOP
$388.32827
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - DZD
د.ج785.20255
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - FJD
$13.87969
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - GNF
Fr52,700.395
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - GTQ
Q46.30604
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - GYD
$1,264.50643
1 AVIAH Protocol(AVIAH) - ISK
kr757.625

AVIAH Protocol Forrás

A(z) AVIAH Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos AVIAH Protocol Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések AVIAH Protocol

Mennyit ér ma a(z) AVIAH Protocol (AVIAH)?
A(z) élő AVIAH ár a(z) USD esetében 6.061 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AVIAH ára a(z) USD esetében?
A(z) AVIAH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 6.061. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AVIAH Protocol piaci plafonja?
A(z) AVIAH piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AVIAH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AVIAH keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) AVIAH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AVIAH mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) AVIAH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AVIAH mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) AVIAH kereskedési volumene?
A(z) AVIAH élő 24 órás kereskedési volumene $ 66.91K USD.
A(z) AVIAH ára emelkedni fog idén?
A(z) AVIAH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AVIAH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:43:56 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

AVIAH-USD kalkulátor

Összeg

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.061 USD

AVIAH kereskedés

AVIAH/USDT
$6.061
$6.061$6.061
-0.11%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,241.02
$110,241.02$110,241.02

+0.11%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,888.00
$3,888.00$3,888.00

+0.90%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02549
$0.02549$0.02549

-3.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.05
$188.05$188.05

+2.32%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2092
$1.2092$1.2092

-4.17%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,241.02
$110,241.02$110,241.02

+0.11%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,888.00
$3,888.00$3,888.00

+0.90%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.05
$188.05$188.05

+2.32%

DASH Logó

DASH

DASH

$88.05
$88.05$88.05

-0.62%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5132
$2.5132$2.5132

+0.53%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0376
$0.0376$0.0376

-24.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05575
$0.05575$0.05575

+178.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09726
$0.09726$0.09726

+17.73%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002303
$0.000000002303$0.000000002303

+429.42%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000492
$0.0000492$0.0000492

+95.23%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01563
$0.01563$0.01563

+95.37%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006023
$0.00006023$0.00006023

+64.51%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003000
$0.0003000$0.0003000

+50.00%