Mi a(z) AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem. AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál AVIAH Protocol befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



Ezenkívül a következőket teheti:

- Ellenőrizd AVIAH a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.

- Olvass véleményeket és elemzéseket erről AVIAH Protocol a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a AVIAH Protocol vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

AVIAH Protocol árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AVIAH Protocol (AVIAH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AVIAH Protocol (AVIAH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AVIAH Protocol rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AVIAH Protocol árelőrejelzését most!

AVIAH Protocol (AVIAH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AVIAH Protocol (AVIAH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AVIAH token kapcsán!

Hogyan vásárolj AVIAH Protocol (AVIAH)

A következőt szeretnél vásárolni: AVIAH Protocol? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz AVIAH Protocol eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AVIAH helyi valutákra

Átváltó kipróbálása

AVIAH Protocol Forrás

A(z) AVIAH Protocol alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések AVIAH Protocol Mennyit ér ma a(z) AVIAH Protocol (AVIAH)? A(z) élő AVIAH ár a(z) USD esetében 6.061 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) AVIAH ára a(z) USD esetében? $ 6.061 . Keresd fel a A(z) AVIAH jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) AVIAH Protocol piaci plafonja? A(z) AVIAH piaci plafonja -- USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) AVIAH keringésben lévő tokenszáma? A(z) AVIAH keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mi volt a(z) AVIAH mindenkori legmagasabb ára? A(z) AVIAH mindenkori legmagasabb ára -- USD . Mi volt a(z) AVIAH mindenkori legmagasabb ár? A(z) AVIAH mindenkori legalacsonyabb ára -- USD . Mekkora a(z) AVIAH kereskedési volumene? A(z) AVIAH élő 24 órás kereskedési volumene $ 66.91K USD . A(z) AVIAH ára emelkedni fog idén? A(z) AVIAH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AVIAH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

AVIAH Protocol (AVIAH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8) Típus Információ 11-02 15:42:00 Iparági frissítések The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Iparági frissítések Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Iparági frissítések Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Iparági frissítések Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Iparági frissítések Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Iparági frissítések $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik