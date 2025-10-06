AVB mai ára

A(z) AVB (AVB) élő árfolyama ma $ 0.002023, az elmúlt 24 órában 9.36% változással. A jelenlegi AVB - USD átváltási árfolyam $ 0.002023/AVB.

A(z) AVB jelenleg 3812. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján ($ 0.00), 0.00 AVB keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) AVB $ 0.002012 (alacsony) és $ 0.002313 (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke $ 0.07838687215106645 volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke $ 0.00012291405298022.

A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) AVB -0.20% mozgást ért el az elmúlt órában és +9.29% mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: $ 56.36K.

AVB (AVB) piaci információk

Helyezés No.3812 Piaci érték $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 56.36K$ 56.36K $ 56.36K Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Forgalomban lévő készlet 0.00 0.00 0.00 Teljes tokenszám 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Nyilvános blokklánc SOL

