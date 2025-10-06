AVB árfolyam(AVB)
A(z) AVB (AVB) élő árfolyama ma $ 0.002023, az elmúlt 24 órában 9.36% változással. A jelenlegi AVB - USD átváltási árfolyam $ 0.002023/AVB.
A(z) AVB jelenleg 3812. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján ($ 0.00), 0.00 AVB keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) AVB $ 0.002012 (alacsony) és $ 0.002313 (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke $ 0.07838687215106645 volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke $ 0.00012291405298022.
A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) AVB -0.20% mozgást ért el az elmúlt órában és +9.29% mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: $ 56.36K.
No.3812
SOL
A(z) AVB jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.36K. A(z) AVB keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.02M.
-0.20%
-9.36%
+9.29%
+9.29%
Kövesd nyomon a AVB mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.00020891
|-9.36%
|30 nap
|$ +0.000014
|+0.69%
|60 nap
|$ -0.002977
|-59.54%
|90 nap
|$ -0.002977
|-59.54%
A mai napon a(z) AVB ára $ -0.00020891 (-9.36%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.
Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.000014 (+0.69%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.
Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AVB ára $ -0.002977 (-59.54%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.
A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.002977 (-59.54%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.
Szeretnéd megismerni a(z) AVB (AVB) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?
Keresd fel a(z) AVB árelőzmények oldalt most.
A(z) AVB ára 2040-re 0.00% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ --.
Készen állsz a kezdésre a következővel: AVB? A(z) AVB vásárlása gyors és kezdőbarát a MEXC-n. Az első vásárlás után azonnal elkezdheted a kereskedést. Ha többet szeretnél megtudni, tekintse meg a(z) AVB vásárlására vonatkozó teljes útmutatót. Az alábbiakban egy rövid, 5 lépésből álló áttekintés segít a(z) AVB (AVB) vásárlásának megkezdésében.
A(z) AVB birtoklásával több ajtót nyithatsz meg, mintha csak megvásárolnád és tartanád. Több száz piacon kereskedhetsz BTC-vel, passzív jutalmakat szerezhetsz a rugalmas stake-elési és megtakarítási termékeken keresztül, vagy kihasználhatod a professzionális kereskedési eszközöket, hogy növeld a vagyonodat. Akár kezdő, akár profi, tapasztalt befektető vagy, a MEXC megkönnyíti a kriptovaluták potenciáljának maximalizálását. Az alábbiakban bemutatjuk a négy legfontosabb módszert, amellyel a legtöbbet hozhatod ki a Bitcoin tokenjeidből
A(z) AVB (AVB) MEXC-n történő vásárlása nagyobb értéket jelent a pénzedért. A MEXC a piac egyik legalacsonyabb díjú kriptovaluta-platformjaként segít csökkenteni a költségeket már az első kereskedéstől kezdve.
Nézd meg a MEXC versenyképes kereskedési díjait
Továbbá a MEXC nulla díjas fesztiválján teljesen díjmentesen kereskedhetsz a kiválasztott spottokenekkel.
AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.
A(z) AVB alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|12-04 09:24:58
|Iparági frissítések
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
|12-03 18:46:22
|Valutapolitika
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
|12-03 10:11:55
|Iparági frissítések
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
|12-03 06:23:37
|Iparági frissítések
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions
|12-03 00:03:54
|Iparági frissítések
24-hour Spot Fund Inflow/Outflow Ranking: ETH Net Outflow of $126 Million, ZEC Net Outflow of $18.2 Million
|12-02 14:51:38
|Iparági frissítések
Older Solana ecosystem meme coins show significant rebound today, ZEREBRO up over 35%
AVB long vagy short tőkeáttétellel. Fedezd fel a(z) AVB USDT futureskereskedést a MEXC-n, és használd ki a piaci ingadozásokat.
Fedezd fel a spot- és futurespiacokat, tekintsd meg a(z) AVB élő árát és volumenét, és kereskedjen közvetlenül.
A MEXC-n elérhető piaci adatokkal rendelkező, legnépszerűbb kriptovaluták
Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak
Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre
A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
Összeg
1 AVB = 0.002023 USD