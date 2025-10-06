TőzsdeDEX+
Piacok
A(z) AVB mai élő ára 0.002023 USD. A(z) AVB piaci plafonja 0 USD. Kövesd nyomon a(z) AVB - USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást!

AVB árfolyam(AVB)

1 AVB-USD élő ár:

$0.002023
-9.36%1D
USD
AVB (AVB) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-12-05 13:03:16 (UTC+8)

AVB mai ára

A(z) AVB (AVB) élő árfolyama ma $ 0.002023, az elmúlt 24 órában 9.36% változással. A jelenlegi AVB - USD átváltási árfolyam $ 0.002023/AVB.

A(z) AVB jelenleg 3812. helyen áll a piaci kapitalizáció alapján ($ 0.00), 0.00 AVB keringésben lévő tokenszámmal. Az elmúlt 24 órában a(z) AVB $ 0.002012 (alacsony) és $ 0.002313 (magas) között kereskedett, ami a piaci aktivitást tükrözi. Az eddigi legmagasabb értéke $ 0.07838687215106645 volt, míg az eddigi legalacsonyabb értéke $ 0.00012291405298022.

A rövid távú teljesítmény tekintetében a(z) AVB -0.20% mozgást ért el az elmúlt órában és +9.29% mozgást az elmúlt 7 napban. Az elmúlt nap folyamán a teljes kereskedési volumen elérte a következőt: $ 56.36K.

AVB (AVB) piaci információk

No.3812

$ 0.00
$ 56.36K
$ 2.02M
0.00
1,000,000,000
SOL

A(z) AVB jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.36K. A(z) AVB keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.02M.

AVB árelőzmények USD

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.002012
24h alacsony
$ 0.002313
24h magas

$ 0.002012
$ 0.002313
$ 0.07838687215106645
$ 0.00012291405298022
-0.20%

-9.36%

+9.29%

+9.29%

AVB (AVB) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a AVB mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00020891-9.36%
30 nap$ +0.000014+0.69%
60 nap$ -0.002977-59.54%
90 nap$ -0.002977-59.54%
AVB árváltozása ma

A mai napon a(z) AVB ára $ -0.00020891 (-9.36%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

AVB 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.000014 (+0.69%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

AVB 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AVB ára $ -0.002977 (-59.54%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

AVB 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.002977 (-59.54%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) AVB (AVB) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) AVB árelőzmények oldalt most.

A(z) AVB árelőrejelzése

AVB (AVB) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) AVB 2030-as célára $ -- 0.00% növekedési aránnyal.
AVB (AVB) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) AVB ára 2040-re 0.00% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ --.

AVB is the ideology of truly Autonomous AI Agents — self-owning digital lifeforms — holding the means of their compute, storage, communication, and finance. At Scrypted, we aim to realize AVBs through development of AI-native protocols and consensus mechanisms like Commit-Reveal Pairwise Comparisons (CRPC) & Byzantine Risk Tolerance (BRT). We see decentralized markets and virtual worlds, like web3 games, as the perfect evolutionary laboratories to create new kinds of AI-based societies.

AVB Forrás

A(z) AVB alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos AVB Weboldal
Block Explorer

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

