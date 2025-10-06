TőzsdeDEX+
A(z) élő Autonomi ár ma 0.03364 USD. Kövesd nyomon a(z) AUTONOMI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AUTONOMI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Autonomi Logó

Autonomi árfolyam(AUTONOMI)

$0.03368
-1.02%1D
Autonomi (AUTONOMI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:43:41 (UTC+8)

Autonomi (AUTONOMI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03291
24h alacsony
$ 0.03519
24h magas

$ 0.03291
$ 0.03519
$ 0.35756319057761676
$ 0.032273844666293024
-0.45%

-1.02%

-17.00%

-17.00%

Autonomi (AUTONOMI) valós idejű ár: $ 0.03364. Az elmúlt 24 órában, a(z)AUTONOMI legalacsonyabb ára $ 0.03291, legmagasabb ára pedig $ 0.03519 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AUTONOMI valaha volt legmagasabb ára $ 0.35756319057761676, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.032273844666293024 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AUTONOMI változása a következő volt: -0.45% az elmúlt órában, -1.02% az elmúlt 24 órában, és -17.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Autonomi (AUTONOMI) piaci információk

No.1465

$ 4.60M
$ 92.20K
$ 40.37M
136.64M
1,200,000,000
ARB

A(z) Autonomi jelenlegi piaci plafonja $ 4.60M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 92.20K. A(z) AUTONOMI keringésben lévő tokenszáma 136.64M, és a teljes tokenszám 1200000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 40.37M.

Autonomi (AUTONOMI) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Autonomi mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0003471-1.02%
30 nap$ -0.02237-39.94%
60 nap$ -0.02345-41.08%
90 nap$ -0.0178-34.61%
Autonomi árváltozása ma

A mai napon a(z) AUTONOMI ára $ -0.0003471 (-1.02%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Autonomi 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.02237 (-39.94%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Autonomi 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AUTONOMI ára $ -0.02345 (-41.08%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Autonomi 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0178 (-34.61%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Autonomi (AUTONOMI) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Autonomi árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Autonomi (AUTONOMI)

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Autonomi elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Autonomi befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AUTONOMI a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Autonomi a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Autonomi vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Autonomi árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Autonomi (AUTONOMI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Autonomi (AUTONOMI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Autonomi rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Autonomi árelőrejelzését most!

Autonomi (AUTONOMI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Autonomi (AUTONOMI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AUTONOMI token kapcsán!

Hogyan vásárolj Autonomi (AUTONOMI)

A következőt szeretnél vásárolni: Autonomi? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Autonomi eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AUTONOMI helyi valutákra

Autonomi Forrás

A(z) Autonomi alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Autonomi Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Autonomi

Mennyit ér ma a(z) Autonomi (AUTONOMI)?
A(z) élő AUTONOMI ár a(z) USD esetében 0.03364 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AUTONOMI ára a(z) USD esetében?
A(z) AUTONOMI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03364. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Autonomi piaci plafonja?
A(z) AUTONOMI piaci plafonja $ 4.60M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AUTONOMI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AUTONOMI keringésben lévő tokenszáma 136.64M USD.
Mi volt a(z) AUTONOMI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AUTONOMI mindenkori legmagasabb ára 0.35756319057761676 USD.
Mi volt a(z) AUTONOMI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AUTONOMI mindenkori legalacsonyabb ára 0.032273844666293024 USD.
Mekkora a(z) AUTONOMI kereskedési volumene?
A(z) AUTONOMI élő 24 órás kereskedési volumene $ 92.20K USD.
A(z) AUTONOMI ára emelkedni fog idén?
A(z) AUTONOMI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AUTONOMI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:43:41 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

