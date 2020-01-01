Advanced (AUC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Advanced (AUC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Advanced (AUC) tokennel kapcsolatos információk Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions. Hivatalos webhely: https://aucunited.com/ Fehér könyv: https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4 Vásárolj most AUC tokent!

Advanced (AUC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Advanced (AUC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 733.20K $ 733.20K $ 733.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.00825 $ 0.00825 $ 0.00825 Minden idők mélypontja: $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 Jelenlegi ár: $ 0.0001222 $ 0.0001222 $ 0.0001222 További tudnivalók a(z) Advanced (AUC) áráról

Advanced (AUC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Advanced (AUC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AUC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AUC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AUC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AUC token élő árfolyamát!

A(z) AUC vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Advanced (AUC) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AUC megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AUC tokent a MEXC-n!

Advanced (AUC) árelőzményei A felhasználók a(z) AUC árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AUC árelőzményeivel!

AUC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AUC kapcsán? AUC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AUC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

