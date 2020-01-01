Aethir (ATH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aethir (ATH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Aethir (ATH) tokennel kapcsolatos információk Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions. Hivatalos webhely: https://www.aethir.com/ Fehér könyv: https://aethir.gitbook.io/aethir/ljvx8d8ee4ElPliP31K1 Block Explorer: https://solscan.io/token/Dm5BxyMetG3Aq5PaG1BrG7rBYqEMtnkjvPNMExfacVk7 Vásárolj most ATH tokent!

Aethir (ATH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aethir (ATH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 344.40M $ 344.40M $ 344.40M Teljes tokenszám: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 11.41B $ 11.41B $ 11.41B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.27B $ 1.27B $ 1.27B Minden idők csúcspontja: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minden idők mélypontja: $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 $ 0.024430599906132534 Jelenlegi ár: $ 0.03019 $ 0.03019 $ 0.03019 További tudnivalók a(z) Aethir (ATH) áráról

Aethir (ATH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Aethir (ATH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ATH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ATH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ATH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ATH token élő árfolyamát!

A(z) ATH vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Aethir (ATH) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ATH megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ATH tokent a MEXC-n!

Aethir (ATH) árelőzményei A felhasználók a(z) ATH árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ATH árelőzményeivel!

ATH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ATH kapcsán? ATH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ATH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

