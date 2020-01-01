AstraAI (ASTRAAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AstraAI (ASTRAAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AstraAI (ASTRAAI) tokennel kapcsolatos információk AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app. Hivatalos webhely: https://chatastra.ai Fehér könyv: https://files.chatastra.ai/astra-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0aA8A7D1fB4c64B3b1DcEa9A7ADe81C59C25b95b Vásárolj most ASTRAAI tokent!

AstraAI (ASTRAAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AstraAI (ASTRAAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.27M $ 15.27M $ 15.27M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.91M $ 15.91M $ 15.91M Minden idők csúcspontja: $ 4 $ 4 $ 4 Minden idők mélypontja: $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 $ 0.01784007500161164 Jelenlegi ár: $ 1.591 $ 1.591 $ 1.591 További tudnivalók a(z) AstraAI (ASTRAAI) áráról

AstraAI (ASTRAAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AstraAI (ASTRAAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASTRAAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASTRAAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASTRAAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASTRAAI token élő árfolyamát!

A(z) ASTRAAI vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) AstraAI (ASTRAAI) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ASTRAAI megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ASTRAAI tokent a MEXC-n!

AstraAI (ASTRAAI) árelőzményei A felhasználók a(z) ASTRAAI árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ASTRAAI árelőzményeivel!

ASTRAAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ASTRAAI kapcsán? ASTRAAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ASTRAAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

