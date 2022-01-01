ASTR (ASTR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ASTR (ASTR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ASTR (ASTR) tokennel kapcsolatos információk Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain. Hivatalos webhely: https://astar.network/ Fehér könyv: https://docs.astar.network/ Vásárolj most ASTR tokent!

ASTR (ASTR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ASTR (ASTR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: -- -- -- Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): -- -- -- Minden idők csúcspontja: -- -- -- Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: -- -- -- További tudnivalók a(z) ASTR (ASTR) áráról

ASTR (ASTR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ASTR (ASTR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASTR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASTR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASTR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASTR token élő árfolyamát!

ASTR (ASTR) árelőzményei A felhasználók a(z) ASTR árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ASTR árelőzményeivel!

ASTR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ASTR kapcsán? ASTR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ASTR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

