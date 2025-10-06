TőzsdeDEX+
A(z) élő Aster Inu ár ma 0.000317 USD. Kövesd nyomon a(z) ASTERINU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ASTERINU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ASTERINU

ASTERINU árinformációk

Mi a(z) ASTERINU

ASTERINU hivatalos webhely

ASTERINU tokenomikai adatai

ASTERINU árelőrejelzés

ASTERINU előzmények

ASTERINU Vásárlási útmutató

ASTERINU-fiat valutaváltó

ASTERINU spot

Aster Inu Logó

Aster Inu árfolyam(ASTERINU)

1 ASTERINU-USD élő ár:

$0.000317
$0.000317$0.000317
+14.44%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:43:14 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.000225
$ 0.000225$ 0.000225
24h alacsony
$ 0.000348
$ 0.000348$ 0.000348
24h magas

$ 0.000225
$ 0.000225$ 0.000225

$ 0.000348
$ 0.000348$ 0.000348

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424

$ 0.000230910459771523
$ 0.000230910459771523$ 0.000230910459771523

-4.52%

+14.44%

+3.59%

+3.59%

Aster Inu (ASTERINU) valós idejű ár: $ 0.000317. Az elmúlt 24 órában, a(z)ASTERINU legalacsonyabb ára $ 0.000225, legmagasabb ára pedig $ 0.000348 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ASTERINU valaha volt legmagasabb ára $ 0.008002267526781424, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000230910459771523 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ASTERINU változása a következő volt: -4.52% az elmúlt órában, +14.44% az elmúlt 24 órában, és +3.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aster Inu (ASTERINU) piaci információk

No.2833

$ 313.83K
$ 313.83K$ 313.83K

$ 16.21K
$ 16.21K$ 16.21K

$ 317.00K
$ 317.00K$ 317.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

A(z) Aster Inu jelenlegi piaci plafonja $ 313.83K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 16.21K. A(z) ASTERINU keringésben lévő tokenszáma 990.00M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 317.00K.

Aster Inu (ASTERINU) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Aster Inu mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00004+14.44%
30 nap$ -0.000986-75.68%
60 nap$ -0.001183-78.87%
90 nap$ -0.001183-78.87%
Aster Inu árváltozása ma

A mai napon a(z) ASTERINU ára $ +0.00004 (+14.44%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Aster Inu 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.000986 (-75.68%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Aster Inu 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ASTERINU ára $ -0.001183 (-78.87%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Aster Inu 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.001183 (-78.87%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Aster Inu (ASTERINU) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Aster Inu árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Aster Inu befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ASTERINU a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Aster Inu a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Aster Inu vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Aster Inu árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Aster Inu (ASTERINU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Aster Inu (ASTERINU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Aster Inu rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Aster Inu árelőrejelzését most!

Aster Inu (ASTERINU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Aster Inu (ASTERINU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ASTERINU token kapcsán!

Hogyan vásárolj Aster Inu (ASTERINU)

A következőt szeretnél vásárolni: Aster Inu? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Aster Inu eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Aster Inu Forrás

A(z) Aster Inu alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Aster Inu Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Aster Inu

Mennyit ér ma a(z) Aster Inu (ASTERINU)?
A(z) élő ASTERINU ár a(z) USD esetében 0.000317 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ASTERINU ára a(z) USD esetében?
A(z) ASTERINU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.000317. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Aster Inu piaci plafonja?
A(z) ASTERINU piaci plafonja $ 313.83K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ASTERINU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ASTERINU keringésben lévő tokenszáma 990.00M USD.
Mi volt a(z) ASTERINU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ASTERINU mindenkori legmagasabb ára 0.008002267526781424 USD.
Mi volt a(z) ASTERINU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ASTERINU mindenkori legalacsonyabb ára 0.000230910459771523 USD.
Mekkora a(z) ASTERINU kereskedési volumene?
A(z) ASTERINU élő 24 órás kereskedési volumene $ 16.21K USD.
A(z) ASTERINU ára emelkedni fog idén?
A(z) ASTERINU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ASTERINU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:43:14 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ASTERINU-USD kalkulátor

Összeg

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.000317 USD

ASTERINU kereskedés

ASTERINU/USDT
$0.000317
$0.000317$0.000317
+14.02%

$110,263.39
$3,887.52
$0.02565
$188.14
$1.2110
$110,263.39
$3,887.52
$188.14
$87.32
$2.5145
$0.00000
$0.00000
$0.0358
$0.05572
$0.09920
$0.000000002303
$0.0000493
$0.01563
$0.00005982
$0.0003000
