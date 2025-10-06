TőzsdeDEX+
A(z) élő Arowana ár ma 0.04251 USD. Kövesd nyomon a(z) ARW USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ARW ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ARW

ARW árinformációk

Mi a(z) ARW

ARW fehér könyv

ARW hivatalos webhely

ARW tokenomikai adatai

ARW árelőrejelzés

ARW előzmények

ARW Vásárlási útmutató

ARW-fiat valutaváltó

ARW spot

Arowana Logó

Arowana árfolyam(ARW)

1 ARW-USD élő ár:

$0.04251
$0.04251
+0.42%1D
USD
Arowana (ARW) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:42:38 (UTC+8)

Arowana (ARW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0422
$ 0.0422
24h alacsony
$ 0.04406
$ 0.04406
24h magas

$ 0.0422
$ 0.0422

$ 0.04406
$ 0.04406

$ 10.64117077383144
$ 10.64117077383144

$ 0.000425025916068227
$ 0.000425025916068227

+0.54%

+0.42%

+17.26%

+17.26%

Arowana (ARW) valós idejű ár: $ 0.04251. Az elmúlt 24 órában, a(z)ARW legalacsonyabb ára $ 0.0422, legmagasabb ára pedig $ 0.04406 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ARW valaha volt legmagasabb ára $ 10.64117077383144, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000425025916068227 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ARW változása a következő volt: +0.54% az elmúlt órában, +0.42% az elmúlt 24 órában, és +17.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Arowana (ARW) piaci információk

No.3889

$ 0.00
$ 0.00

$ 736.95K
$ 736.95K

$ 21.26M
$ 21.26M

0.00
0.00

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

0.00%

ARB

A(z) Arowana jelenlegi piaci plafonja $ 0.00, és a 24 órás kereskedési volumene $ 736.95K. A(z) ARW keringésben lévő tokenszáma 0.00, és a teljes tokenszám 500000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.26M.

Arowana (ARW) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Arowana mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0001778+0.42%
30 nap$ +0.01423+50.31%
60 nap$ +0.01666+64.44%
90 nap$ +0.01524+55.88%
Arowana árváltozása ma

A mai napon a(z) ARW ára $ +0.0001778 (+0.42%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Arowana 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.01423 (+50.31%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Arowana 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ARW ára $ +0.01666 (+64.44%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Arowana 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.01524 (+55.88%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Arowana (ARW) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Arowana árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Arowana befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ARW a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Arowana a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Arowana vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Arowana árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Arowana (ARW) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Arowana (ARW) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Arowana rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Arowana árelőrejelzését most!

Arowana (ARW) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Arowana (ARW) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ARW token kapcsán!

Hogyan vásárolj Arowana (ARW)

A következőt szeretnél vásárolni: Arowana? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Arowana eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ARW helyi valutákra

Arowana Forrás

A(z) Arowana alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Arowana Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Arowana

Mennyit ér ma a(z) Arowana (ARW)?
A(z) élő ARW ár a(z) USD esetében 0.04251 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ARW ára a(z) USD esetében?
A(z) ARW jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.04251. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Arowana piaci plafonja?
A(z) ARW piaci plafonja $ 0.00 USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ARW keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ARW keringésben lévő tokenszáma 0.00 USD.
Mi volt a(z) ARW mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ARW mindenkori legmagasabb ára 10.64117077383144 USD.
Mi volt a(z) ARW mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ARW mindenkori legalacsonyabb ára 0.000425025916068227 USD.
Mekkora a(z) ARW kereskedési volumene?
A(z) ARW élő 24 órás kereskedési volumene $ 736.95K USD.
A(z) ARW ára emelkedni fog idén?
A(z) ARW a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ARW árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:42:38 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ARW-USD kalkulátor

Összeg

ARW
ARW
USD
USD

1 ARW = 0.04251 USD

ARW kereskedés

ARW/USDT
$0.04251
$0.04251
+0.40%

