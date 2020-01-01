ARMY (ARMY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ARMY (ARMY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ARMY (ARMY) tokennel kapcsolatos információk In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken. Hivatalos webhely: https://www.xrparmy-cto.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rGG3wQ4kUzd7Jnmk1n5NWPZjjut62kCBfC Vásárolj most ARMY tokent!

ARMY (ARMY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ARMY (ARMY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 589.00M $ 589.00M $ 589.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M Minden idők csúcspontja: $ 0.1776 $ 0.1776 $ 0.1776 Minden idők mélypontja: $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 Jelenlegi ár: $ 0.0184 $ 0.0184 $ 0.0184 További tudnivalók a(z) ARMY (ARMY) áráról

ARMY (ARMY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ARMY (ARMY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARMY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARMY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARMY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARMY token élő árfolyamát!

A(z) ARMY vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) ARMY (ARMY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ARMY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ARMY tokent a MEXC-n!

ARMY (ARMY) árelőzményei A felhasználók a(z) ARMY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ARMY árelőzményeivel!

ARMY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ARMY kapcsán? ARMY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ARMY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

