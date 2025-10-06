TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Arm Holdings PLC ár ma 167.83 USD. Kövesd nyomon a(z) ARMON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ARMON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Arm Holdings PLC ár ma 167.83 USD. Kövesd nyomon a(z) ARMON USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ARMON ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ARMON

ARMON árinformációk

Mi a(z) ARMON

ARMON hivatalos webhely

ARMON tokenomikai adatai

ARMON árelőrejelzés

ARMON előzmények

ARMON Vásárlási útmutató

ARMON-fiat valutaváltó

ARMON spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Arm Holdings PLC Logó

Arm Holdings PLC árfolyam(ARMON)

1 ARMON-USD élő ár:

$167.83
$167.83$167.83
-0.33%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:42:31 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 167.69
$ 167.69$ 167.69
24h alacsony
$ 173.44
$ 173.44$ 173.44
24h magas

$ 167.69
$ 167.69$ 167.69

$ 173.44
$ 173.44$ 173.44

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

-0.20%

-0.33%

-3.49%

-3.49%

Arm Holdings PLC (ARMON) valós idejű ár: $ 167.83. Az elmúlt 24 órában, a(z)ARMON legalacsonyabb ára $ 167.69, legmagasabb ára pedig $ 173.44 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ARMON valaha volt legmagasabb ára $ 191.8179294374928, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 130.83952449123566 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ARMON változása a következő volt: -0.20% az elmúlt órában, -0.33% az elmúlt 24 órában, és -3.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Arm Holdings PLC (ARMON) piaci információk

No.2206

$ 929.67K
$ 929.67K$ 929.67K

$ 76.52K
$ 76.52K$ 76.52K

$ 929.67K
$ 929.67K$ 929.67K

5.54K
5.54K 5.54K

5,539.35512285
5,539.35512285 5,539.35512285

ETH

A(z) Arm Holdings PLC jelenlegi piaci plafonja $ 929.67K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 76.52K. A(z) ARMON keringésben lévő tokenszáma 5.54K, és a teljes tokenszám 5539.35512285. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 929.67K.

Arm Holdings PLC (ARMON) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Arm Holdings PLC mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.5557-0.33%
30 nap$ +15.8+10.39%
60 nap$ +67.83+67.83%
90 nap$ +67.83+67.83%
Arm Holdings PLC árváltozása ma

A mai napon a(z) ARMON ára $ -0.5557 (-0.33%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Arm Holdings PLC 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +15.8 (+10.39%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Arm Holdings PLC 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ARMON ára $ +67.83 (+67.83%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Arm Holdings PLC 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +67.83 (+67.83%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Arm Holdings PLC (ARMON) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Arm Holdings PLC árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Arm Holdings PLC befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ARMON a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Arm Holdings PLC a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Arm Holdings PLC vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Arm Holdings PLC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Arm Holdings PLC (ARMON) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Arm Holdings PLC (ARMON) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Arm Holdings PLC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Arm Holdings PLC árelőrejelzését most!

Arm Holdings PLC (ARMON) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Arm Holdings PLC (ARMON) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ARMON token kapcsán!

Hogyan vásárolj Arm Holdings PLC (ARMON)

A következőt szeretnél vásárolni: Arm Holdings PLC? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Arm Holdings PLC eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ARMON helyi valutákra

1 Arm Holdings PLC(ARMON) - VND
4,416,446.45
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - AUD
A$255.1016
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - GBP
127.5508
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - EUR
144.3338
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - USD
$167.83
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - MYR
RM703.2077
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - TRY
7,058.9298
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - JPY
¥25,845.82
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - ARS
ARS$242,878.5411
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - RUB
13,574.0904
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - INR
14,899.9474
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - IDR
Rp2,797,165.5478
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - PHP
9,851.621
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - EGP
￡E.7,935.0024
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BRL
R$901.2471
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - CAD
C$234.962
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BDT
20,451.7638
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - NGN
242,527.7764
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - COP
$650,502.3668
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - ZAR
R.2,905.1373
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - UAH
7,013.6157
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - TZS
T.Sh.412,358.31
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - VES
Bs37,090.43
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - CLP
$158,095.86
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - PKR
Rs47,341.4864
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - KZT
88,610.8834
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - THB
฿5,439.3703
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - TWD
NT$5,167.4857
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - AED
د.إ615.9361
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - CHF
Fr134.264
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - HKD
HK$1,304.0391
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - AMD
֏64,055.6761
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - MAD
.د.م1,550.7492
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - MXN
$3,113.2465
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - SAR
ريال627.6842
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - ETB
Br25,787.0795
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - KES
KSh21,634.9653
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - JOD
د.أ118.99147
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - PLN
619.2927
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - RON
лв740.1303
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - SEK
kr1,592.7067
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BGN
лв283.6327
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - HUF
Ft56,488.2214
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - CZK
3,541.213
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - KWD
د.ك51.35598
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - ILS
545.4475
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BOB
Bs1,156.3487
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - AZN
285.311
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - TJS
SM1,540.6794
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - GEL
454.8193
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - AOA
Kz153,549.3453
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BHD
.د.ب62.93625
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BMD
$167.83
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - DKK
kr1,085.8601
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - HNL
L4,402.1809
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - MUR
7,676.5442
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - NAD
$2,901.7807
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - NOK
kr1,698.4396
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - NZD
$292.0242
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - PAB
B/.167.83
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - PGK
K704.886
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - QAR
ر.ق609.2229
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - RSD
дин.16,976.0045
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - UZS
soʻm2,022,047.7277
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - ALL
L14,012.1267
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - ANG
ƒ300.4157
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - AWG
ƒ300.4157
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BBD
$335.66
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BAM
KM281.9544
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BIF
Fr492,077.56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BND
$216.5007
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BSD
$167.83
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - JMD
$26,861.1915
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - KHR
671,320
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - KMF
Fr71,495.58
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - LAK
3,648,478.1879
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - LKR
රු50,949.8314
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - MDL
L2,846.3968
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - MGA
Ar752,600.069
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - MOP
P1,339.2834
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - MVR
2,567.799
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - MWK
MK290,362.683
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - MZN
MT10,724.337
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - NPR
रु23,737.8752
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - PYG
1,181,858.86
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - RWF
Fr243,185.67
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - SBD
$1,381.2409
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - SCR
2,423.4652
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - SRD
$6,461.455
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - SVC
$1,463.4776
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - SZL
L2,900.1024
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - TMT
m587.405
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - TND
د.ت493.4202
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - TTD
$1,132.8525
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - UGX
Sh582,705.76
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - XAF
Fr95,327.44
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - XCD
$453.141
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - XOF
Fr95,327.44
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - XPF
Fr17,286.49
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BWP
P2,247.2437
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - BZD
$335.66
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - CVE
$15,989.1641
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - DJF
Fr29,705.91
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - DOP
$10,752.8681
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - DZD
د.ج21,742.3765
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - FJD
$384.3307
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - GNF
Fr1,459,281.85
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - GTQ
Q1,282.2212
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - GYD
$35,014.3729
1 Arm Holdings PLC(ARMON) - ISK
kr20,978.75

Arm Holdings PLC Forrás

A(z) Arm Holdings PLC alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos Arm Holdings PLC Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Arm Holdings PLC

Mennyit ér ma a(z) Arm Holdings PLC (ARMON)?
A(z) élő ARMON ár a(z) USD esetében 167.83 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ARMON ára a(z) USD esetében?
A(z) ARMON jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 167.83. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Arm Holdings PLC piaci plafonja?
A(z) ARMON piaci plafonja $ 929.67K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ARMON keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ARMON keringésben lévő tokenszáma 5.54K USD.
Mi volt a(z) ARMON mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ARMON mindenkori legmagasabb ára 191.8179294374928 USD.
Mi volt a(z) ARMON mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ARMON mindenkori legalacsonyabb ára 130.83952449123566 USD.
Mekkora a(z) ARMON kereskedési volumene?
A(z) ARMON élő 24 órás kereskedési volumene $ 76.52K USD.
A(z) ARMON ára emelkedni fog idén?
A(z) ARMON a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ARMON árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:42:31 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

ARMON-USD kalkulátor

Összeg

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 167.83 USD

ARMON kereskedés

ARMON/USDT
$167.83
$167.83$167.83
-0.32%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,270.83
$110,270.83$110,270.83

+0.14%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,887.07
$3,887.07$3,887.07

+0.87%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02565
$0.02565$0.02565

-2.50%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.08
$188.08$188.08

+2.33%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2120
$1.2120$1.2120

-3.95%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,270.83
$110,270.83$110,270.83

+0.14%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,887.07
$3,887.07$3,887.07

+0.87%

Solana Logó

Solana

SOL

$188.08
$188.08$188.08

+2.33%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.52
$87.52$87.52

-1.21%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5135
$2.5135$2.5135

+0.54%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0358
$0.0358$0.0358

-28.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05548
$0.05548$0.05548

+177.40%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09835
$0.09835$0.09835

+19.05%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002303
$0.000000002303$0.000000002303

+429.42%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000493
$0.0000493$0.0000493

+95.63%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01563
$0.01563$0.01563

+95.37%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005946
$0.00005946$0.00005946

+62.41%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003000
$0.0003000$0.0003000

+50.00%