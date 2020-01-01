Arkham (ARKM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Arkham (ARKM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Arkham (ARKM) tokennel kapcsolatos információk ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance. Hivatalos webhely: https://arkm.com/ Fehér könyv: https://info.arkm.com/whitepaper Block Explorer: https://intel.arkm.com/explorer/token/arkham Vásárolj most ARKM tokent!

Arkham (ARKM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Arkham (ARKM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 106.18M $ 106.18M $ 106.18M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 225.10M $ 225.10M $ 225.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 471.70M $ 471.70M $ 471.70M Minden idők csúcspontja: $ 3.9926 $ 3.9926 $ 3.9926 Minden idők mélypontja: $ 0.28693406195211785 $ 0.28693406195211785 $ 0.28693406195211785 Jelenlegi ár: $ 0.4717 $ 0.4717 $ 0.4717 További tudnivalók a(z) Arkham (ARKM) áráról

Arkham (ARKM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Arkham (ARKM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARKM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARKM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARKM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARKM token élő árfolyamát!

A(z) ARKM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Arkham (ARKM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ARKM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ARKM tokent a MEXC-n!

Arkham (ARKM) árelőzményei A felhasználók a(z) ARKM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ARKM árelőzményeivel!

ARKM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ARKM kapcsán? ARKM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ARKM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

