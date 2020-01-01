Argentine Football (ARG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Argentine Football (ARG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Argentine Football (ARG) tokennel kapcsolatos információk Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Hivatalos webhely: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Vásárolj most ARG tokent!

Argentine Football (ARG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Argentine Football (ARG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M Teljes tokenszám: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.52M $ 19.52M $ 19.52M Minden idők csúcspontja: $ 9.269 $ 9.269 $ 9.269 Minden idők mélypontja: $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 Jelenlegi ár: $ 0.9762 $ 0.9762 $ 0.9762 További tudnivalók a(z) Argentine Football (ARG) áráról

Argentine Football (ARG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Argentine Football (ARG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARG token élő árfolyamát!

A(z) ARG vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Argentine Football (ARG) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ARG megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ARG tokent a MEXC-n!

Argentine Football (ARG) árelőzményei A felhasználók a(z) ARG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ARG árelőzményeivel!

ARG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ARG kapcsán? ARG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ARG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

