Areon Network (AREA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Areon Network (AREA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Areon Network (AREA) tokennel kapcsolatos információk Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership. Hivatalos webhely: https://areum.network Fehér könyv: https://docs.areum.network/ Block Explorer: https://explorer.areum.network Vásárolj most AREA tokent!

Areon Network (AREA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Areon Network (AREA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Teljes tokenszám: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Minden idők csúcspontja: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Minden idők mélypontja: $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 Jelenlegi ár: $ 0.01269 $ 0.01269 $ 0.01269 További tudnivalók a(z) Areon Network (AREA) áráról

Areon Network (AREA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Areon Network (AREA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AREA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AREA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AREA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AREA token élő árfolyamát!

A(z) AREA vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Areon Network (AREA) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AREA megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AREA tokent a MEXC-n!

Areon Network (AREA) árelőzményei A felhasználók a(z) AREA árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AREA árelőzményeivel!

AREA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AREA kapcsán? AREA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AREA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

