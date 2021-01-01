ApolloX (APX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ApolloX (APX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ApolloX (APX) tokennel kapcsolatos információk APX is the native token of ApolloX. ApolloX was launched in September 2021. It's the world's first CEX-DEX hybrid crypto derivatives exchange. Hivatalos webhely: https://www.apollox.finance/en/futures/v2/BTCUSD Fehér könyv: https://apollox-finance.gitbook.io/apollox-finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x78f5d389f5cdccfc41594abab4b0ed02f31398b3 Vásárolj most APX tokent!

ApolloX (APX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ApolloX (APX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 43.22M $ 43.22M $ 43.22M Teljes tokenszám: $ 3.98B $ 3.98B $ 3.98B Keringésben lévő tokenszám: $ 595.67M $ 595.67M $ 595.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 288.40M $ 288.40M $ 288.40M Minden idők csúcspontja: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Minden idők mélypontja: $ 0.019986318316426218 $ 0.019986318316426218 $ 0.019986318316426218 Jelenlegi ár: $ 0.07255 $ 0.07255 $ 0.07255 További tudnivalók a(z) ApolloX (APX) áráról

ApolloX (APX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ApolloX (APX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó APX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező APX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) APX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) APX token élő árfolyamát!

A(z) APX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) ApolloX (APX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) APX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz APX tokent a MEXC-n!

ApolloX (APX) árelőzményei A felhasználók a(z) APX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) APX árelőzményeivel!

APX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) APX kapcsán? APX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) APX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!