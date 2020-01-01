Apu Apustaja (APU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Apu Apustaja (APU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Apu Apustaja (APU) tokennel kapcsolatos információk APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. Hivatalos webhely: https://apu.io/ Fehér könyv: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/26s3UGB9hund1qspApy1zYgCritxAooGg7o63BMn89Yq Vásárolj most APU tokent!

Apu Apustaja (APU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Apu Apustaja (APU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 57.34M $ 57.34M $ 57.34M Teljes tokenszám: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B Keringésben lévő tokenszám: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 71.39M $ 71.39M $ 71.39M Minden idők csúcspontja: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 Minden idők mélypontja: $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 Jelenlegi ár: $ 0.0001697 $ 0.0001697 $ 0.0001697 További tudnivalók a(z) Apu Apustaja (APU) áráról

Apu Apustaja (APU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Apu Apustaja (APU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó APU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező APU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) APU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) APU token élő árfolyamát!

A(z) APU vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Apu Apustaja (APU) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) APU megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz APU tokent a MEXC-n!

Apu Apustaja (APU) árelőzményei A felhasználók a(z) APU árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) APU árelőzményeivel!

APU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) APU kapcsán? APU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) APU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

