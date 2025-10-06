TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő America Party ár ma 0.0007497 USD. Kövesd nyomon a(z) APETH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) APETH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő America Party ár ma 0.0007497 USD. Kövesd nyomon a(z) APETH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) APETH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: APETH

APETH árinformációk

Mi a(z) APETH

APETH hivatalos webhely

APETH tokenomikai adatai

APETH árelőrejelzés

APETH előzmények

APETH Vásárlási útmutató

APETH-fiat valutaváltó

APETH spot

APETH USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

America Party Logó

America Party árfolyam(APETH)

1 APETH-USD élő ár:

$0.0007501
$0.0007501$0.0007501
0.00%1D
USD
America Party (APETH) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:42:02 (UTC+8)

America Party (APETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0007453
$ 0.0007453$ 0.0007453
24h alacsony
$ 0.0007582
$ 0.0007582$ 0.0007582
24h magas

$ 0.0007453
$ 0.0007453$ 0.0007453

$ 0.0007582
$ 0.0007582$ 0.0007582

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014

$ 0.000003393228455216
$ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216

-0.68%

0.00%

-21.58%

-21.58%

America Party (APETH) valós idejű ár: $ 0.0007497. Az elmúlt 24 órában, a(z)APETH legalacsonyabb ára $ 0.0007453, legmagasabb ára pedig $ 0.0007582 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APETH valaha volt legmagasabb ára $ 0.041828596012183014, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.000003393228455216 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APETH változása a következő volt: -0.68% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -21.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

America Party (APETH) piaci információk

No.2319

$ 749.70K
$ 749.70K$ 749.70K

$ 56.03K
$ 56.03K$ 56.03K

$ 749.70K
$ 749.70K$ 749.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

A(z) America Party jelenlegi piaci plafonja $ 749.70K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.03K. A(z) APETH keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 749.70K.

America Party (APETH) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a America Party mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ -0.0007913-51.35%
60 nap$ -0.0021203-73.88%
90 nap$ -0.0069563-90.28%
America Party árváltozása ma

A mai napon a(z) APETH ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

America Party 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0007913 (-51.35%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

America Party 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) APETH ára $ -0.0021203 (-73.88%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

America Party 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0069563 (-90.28%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) America Party (APETH) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) America Party árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) America Party (APETH)

$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.

America Party elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál America Party befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd APETH a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről America Party a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a America Party vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

America Party árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) America Party (APETH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) America Party (APETH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) America Party rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) America Party árelőrejelzését most!

America Party (APETH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) America Party (APETH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) APETH token kapcsán!

Hogyan vásárolj America Party (APETH)

A következőt szeretnél vásárolni: America Party? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz America Party eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

APETH helyi valutákra

1 America Party(APETH) - VND
19.7283555
1 America Party(APETH) - AUD
A$0.001139544
1 America Party(APETH) - GBP
0.000569772
1 America Party(APETH) - EUR
0.000644742
1 America Party(APETH) - USD
$0.0007497
1 America Party(APETH) - MYR
RM0.003141243
1 America Party(APETH) - TRY
0.031532382
1 America Party(APETH) - JPY
¥0.1154538
1 America Party(APETH) - ARS
ARS$1.084943349
1 America Party(APETH) - RUB
0.060635736
1 America Party(APETH) - INR
0.066558366
1 America Party(APETH) - IDR
Rp12.494995002
1 America Party(APETH) - PHP
0.04400739
1 America Party(APETH) - EGP
￡E.0.035445816
1 America Party(APETH) - BRL
R$0.004025889
1 America Party(APETH) - CAD
C$0.00104958
1 America Party(APETH) - BDT
0.091358442
1 America Party(APETH) - NGN
1.083376476
1 America Party(APETH) - COP
$2.905807212
1 America Party(APETH) - ZAR
R.0.012977307
1 America Party(APETH) - UAH
0.031329963
1 America Party(APETH) - TZS
T.Sh.1.8420129
1 America Party(APETH) - VES
Bs0.1656837
1 America Party(APETH) - CLP
$0.7062174
1 America Party(APETH) - PKR
Rs0.211475376
1 America Party(APETH) - KZT
0.395826606
1 America Party(APETH) - THB
฿0.024297777
1 America Party(APETH) - TWD
NT$0.023083263
1 America Party(APETH) - AED
د.إ0.002751399
1 America Party(APETH) - CHF
Fr0.00059976
1 America Party(APETH) - HKD
HK$0.005825169
1 America Party(APETH) - AMD
֏0.286137999
1 America Party(APETH) - MAD
.د.م0.006927228
1 America Party(APETH) - MXN
$0.013906935
1 America Party(APETH) - SAR
ريال0.002803878
1 America Party(APETH) - ETB
Br0.115191405
1 America Party(APETH) - KES
KSh0.096643827
1 America Party(APETH) - JOD
د.أ0.0005315373
1 America Party(APETH) - PLN
0.002766393
1 America Party(APETH) - RON
лв0.003306177
1 America Party(APETH) - SEK
kr0.007114653
1 America Party(APETH) - BGN
лв0.001266993
1 America Party(APETH) - HUF
Ft0.252334026
1 America Party(APETH) - CZK
0.01581867
1 America Party(APETH) - KWD
د.ك0.0002294082
1 America Party(APETH) - ILS
0.002436525
1 America Party(APETH) - BOB
Bs0.005165433
1 America Party(APETH) - AZN
0.00127449
1 America Party(APETH) - TJS
SM0.006882246
1 America Party(APETH) - GEL
0.002031687
1 America Party(APETH) - AOA
Kz0.685908027
1 America Party(APETH) - BHD
.د.ب0.0002811375
1 America Party(APETH) - BMD
$0.0007497
1 America Party(APETH) - DKK
kr0.004850559
1 America Party(APETH) - HNL
L0.019664631
1 America Party(APETH) - MUR
0.034291278
1 America Party(APETH) - NAD
$0.012962313
1 America Party(APETH) - NOK
kr0.007586964
1 America Party(APETH) - NZD
$0.001304478
1 America Party(APETH) - PAB
B/.0.0007497
1 America Party(APETH) - PGK
K0.00314874
1 America Party(APETH) - QAR
ر.ق0.002721411
1 America Party(APETH) - RSD
дин.0.075832155
1 America Party(APETH) - UZS
soʻm9.032528043
1 America Party(APETH) - ALL
L0.062592453
1 America Party(APETH) - ANG
ƒ0.001341963
1 America Party(APETH) - AWG
ƒ0.001341963
1 America Party(APETH) - BBD
$0.0014994
1 America Party(APETH) - BAM
KM0.001259496
1 America Party(APETH) - BIF
Fr2.1981204
1 America Party(APETH) - BND
$0.000967113
1 America Party(APETH) - BSD
$0.0007497
1 America Party(APETH) - JMD
$0.119989485
1 America Party(APETH) - KHR
2.9988
1 America Party(APETH) - KMF
Fr0.3193722
1 America Party(APETH) - LAK
16.297825761
1 America Party(APETH) - LKR
රු0.227593926
1 America Party(APETH) - MDL
L0.012714912
1 America Party(APETH) - MGA
Ar3.36187971
1 America Party(APETH) - MOP
P0.005982606
1 America Party(APETH) - MVR
0.01147041
1 America Party(APETH) - MWK
MK1.29705597
1 America Party(APETH) - MZN
MT0.04790583
1 America Party(APETH) - NPR
रु0.106037568
1 America Party(APETH) - PYG
5.2793874
1 America Party(APETH) - RWF
Fr1.0863153
1 America Party(APETH) - SBD
$0.006170031
1 America Party(APETH) - SCR
0.010825668
1 America Party(APETH) - SRD
$0.02886345
1 America Party(APETH) - SVC
$0.006537384
1 America Party(APETH) - SZL
L0.012954816
1 America Party(APETH) - TMT
m0.00262395
1 America Party(APETH) - TND
د.ت0.002204118
1 America Party(APETH) - TTD
$0.005060475
1 America Party(APETH) - UGX
Sh2.6029584
1 America Party(APETH) - XAF
Fr0.4258296
1 America Party(APETH) - XCD
$0.00202419
1 America Party(APETH) - XOF
Fr0.4258296
1 America Party(APETH) - XPF
Fr0.0772191
1 America Party(APETH) - BWP
P0.010038483
1 America Party(APETH) - BZD
$0.0014994
1 America Party(APETH) - CVE
$0.071423919
1 America Party(APETH) - DJF
Fr0.1326969
1 America Party(APETH) - DOP
$0.048033279
1 America Party(APETH) - DZD
د.ج0.097123635
1 America Party(APETH) - FJD
$0.001716813
1 America Party(APETH) - GNF
Fr6.5186415
1 America Party(APETH) - GTQ
Q0.005727708
1 America Party(APETH) - GYD
$0.156409911
1 America Party(APETH) - ISK
kr0.0937125

America Party Forrás

A(z) America Party alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Hivatalos America Party Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések America Party

Mennyit ér ma a(z) America Party (APETH)?
A(z) élő APETH ár a(z) USD esetében 0.0007497 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) APETH ára a(z) USD esetében?
A(z) APETH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0007497. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) America Party piaci plafonja?
A(z) APETH piaci plafonja $ 749.70K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) APETH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) APETH keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) APETH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) APETH mindenkori legmagasabb ára 0.041828596012183014 USD.
Mi volt a(z) APETH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) APETH mindenkori legalacsonyabb ára 0.000003393228455216 USD.
Mekkora a(z) APETH kereskedési volumene?
A(z) APETH élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.03K USD.
A(z) APETH ára emelkedni fog idén?
A(z) APETH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) APETH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:42:02 (UTC+8)

America Party (APETH) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

APETH-USD kalkulátor

Összeg

APETH
APETH
USD
USD

1 APETH = 0.0007496 USD

APETH kereskedés

APETH/USDT
$0.0007501
$0.0007501$0.0007501
+0.10%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,261.92
$110,261.92$110,261.92

+0.13%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,886.79
$3,886.79$3,886.79

+0.86%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02570
$0.02570$0.02570

-2.31%

Solana Logó

Solana

SOL

$187.85
$187.85$187.85

+2.21%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.2079
$1.2079$1.2079

-4.27%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$110,261.92
$110,261.92$110,261.92

+0.13%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,886.79
$3,886.79$3,886.79

+0.86%

Solana Logó

Solana

SOL

$187.85
$187.85$187.85

+2.21%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.91
$87.91$87.91

-0.77%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.5135
$2.5135$2.5135

+0.54%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0358
$0.0358$0.0358

-28.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05548
$0.05548$0.05548

+177.40%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09770
$0.09770$0.09770

+18.26%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002303
$0.000000002303$0.000000002303

+429.42%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000493
$0.0000493$0.0000493

+95.63%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01563
$0.01563$0.01563

+95.37%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005941
$0.00005941$0.00005941

+62.27%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003000
$0.0003000$0.0003000

+50.00%