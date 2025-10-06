TőzsdeDEX+
A(z) élő Ark of Panda ár ma 0.04341 USD. Kövesd nyomon a(z) AOP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AOP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Ark of Panda árfolyam(AOP)

$0.04341
+0.27%1D
Ark of Panda (AOP) Élő árdiagram
Ark of Panda (AOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.04265
24h alacsony
$ 0.0474
24h magas

$ 0.04265
$ 0.0474
$ 0.0876270047781016
$ 0.03443426501172903
Ark of Panda (AOP) valós idejű ár: $ 0.04341. Az elmúlt 24 órában, a(z)AOP legalacsonyabb ára $ 0.04265, legmagasabb ára pedig $ 0.0474 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AOP valaha volt legmagasabb ára $ 0.0876270047781016, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03443426501172903 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AOP változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, +0.27% az elmúlt 24 órában, és -23.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ark of Panda (AOP) piaci információk

No.996

$ 13.02M
$ 57.41K
$ 86.82M
300.00M
2,000,000,000
2,000,000,000
15.00%

BSC

A(z) Ark of Panda jelenlegi piaci plafonja $ 13.02M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 57.41K. A(z) AOP keringésben lévő tokenszáma 300.00M, és a teljes tokenszám 2000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 86.82M.

Ark of Panda (AOP) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Ark of Panda mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0001169+0.27%
30 nap$ -0.02546-36.97%
60 nap$ +0.01841+73.64%
90 nap$ +0.01841+73.64%
Ark of Panda árváltozása ma

A mai napon a(z) AOP ára $ +0.0001169 (+0.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Ark of Panda 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.02546 (-36.97%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Ark of Panda 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) AOP ára $ +0.01841 (+73.64%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Ark of Panda 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.01841 (+73.64%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Ark of Panda (AOP) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Ark of Panda árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.

Ark of Panda elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Ark of Panda befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd AOP a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Ark of Panda a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Ark of Panda vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Ark of Panda árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ark of Panda (AOP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ark of Panda (AOP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ark of Panda rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ark of Panda árelőrejelzését most!

Ark of Panda (AOP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ark of Panda (AOP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AOP token kapcsán!

Hogyan vásárolj Ark of Panda (AOP)

A következőt szeretnél vásárolni: Ark of Panda? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Ark of Panda eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

AOP helyi valutákra

1 Ark of Panda(AOP) - VND
1,142.33415
1 Ark of Panda(AOP) - AUD
A$0.0659832
1 Ark of Panda(AOP) - GBP
0.0329916
1 Ark of Panda(AOP) - EUR
0.0373326
1 Ark of Panda(AOP) - USD
$0.04341
1 Ark of Panda(AOP) - MYR
RM0.1818879
1 Ark of Panda(AOP) - TRY
1.8258246
1 Ark of Panda(AOP) - JPY
¥6.68514
1 Ark of Panda(AOP) - ARS
ARS$62.8216497
1 Ark of Panda(AOP) - RUB
3.5110008
1 Ark of Panda(AOP) - INR
3.8539398
1 Ark of Panda(AOP) - IDR
Rp723.4997106
1 Ark of Panda(AOP) - PHP
2.548167
1 Ark of Panda(AOP) - EGP
￡E.2.0524248
1 Ark of Panda(AOP) - BRL
R$0.2331117
1 Ark of Panda(AOP) - CAD
C$0.060774
1 Ark of Panda(AOP) - BDT
5.2899426
1 Ark of Panda(AOP) - NGN
62.7309228
1 Ark of Panda(AOP) - COP
$168.2554236
1 Ark of Panda(AOP) - ZAR
R.0.7514271
1 Ark of Panda(AOP) - UAH
1.8141039
1 Ark of Panda(AOP) - TZS
T.Sh.106.65837
1 Ark of Panda(AOP) - VES
Bs9.59361
1 Ark of Panda(AOP) - CLP
$40.89222
1 Ark of Panda(AOP) - PKR
Rs12.2450928
1 Ark of Panda(AOP) - KZT
22.9196118
1 Ark of Panda(AOP) - THB
฿1.4069181
1 Ark of Panda(AOP) - TWD
NT$1.3365939
1 Ark of Panda(AOP) - AED
د.إ0.1593147
1 Ark of Panda(AOP) - CHF
Fr0.034728
1 Ark of Panda(AOP) - HKD
HK$0.3372957
1 Ark of Panda(AOP) - AMD
֏16.5682947
1 Ark of Panda(AOP) - MAD
.د.م0.4011084
1 Ark of Panda(AOP) - MXN
$0.8052555
1 Ark of Panda(AOP) - SAR
ريال0.1623534
1 Ark of Panda(AOP) - ETB
Br6.6699465
1 Ark of Panda(AOP) - KES
KSh5.5959831
1 Ark of Panda(AOP) - JOD
د.أ0.03077769
1 Ark of Panda(AOP) - PLN
0.1601829
1 Ark of Panda(AOP) - RON
лв0.1914381
1 Ark of Panda(AOP) - SEK
kr0.4119609
1 Ark of Panda(AOP) - BGN
лв0.0733629
1 Ark of Panda(AOP) - HUF
Ft14.6109378
1 Ark of Panda(AOP) - CZK
0.915951
1 Ark of Panda(AOP) - KWD
د.ك0.01328346
1 Ark of Panda(AOP) - ILS
0.1410825
1 Ark of Panda(AOP) - BOB
Bs0.2990949
1 Ark of Panda(AOP) - AZN
0.073797
1 Ark of Panda(AOP) - TJS
SM0.3985038
1 Ark of Panda(AOP) - GEL
0.1176411
1 Ark of Panda(AOP) - AOA
Kz39.7162431
1 Ark of Panda(AOP) - BHD
.د.ب0.01627875
1 Ark of Panda(AOP) - BMD
$0.04341
1 Ark of Panda(AOP) - DKK
kr0.2808627
1 Ark of Panda(AOP) - HNL
L1.1386443
1 Ark of Panda(AOP) - MUR
1.9855734
1 Ark of Panda(AOP) - NAD
$0.7505589
1 Ark of Panda(AOP) - NOK
kr0.4393092
1 Ark of Panda(AOP) - NZD
$0.0755334
1 Ark of Panda(AOP) - PAB
B/.0.04341
1 Ark of Panda(AOP) - PGK
K0.182322
1 Ark of Panda(AOP) - QAR
ر.ق0.1575783
1 Ark of Panda(AOP) - RSD
дин.4.3909215
1 Ark of Panda(AOP) - UZS
soʻm523.0119279
1 Ark of Panda(AOP) - ALL
L3.6243009
1 Ark of Panda(AOP) - ANG
ƒ0.0777039
1 Ark of Panda(AOP) - AWG
ƒ0.0777039
1 Ark of Panda(AOP) - BBD
$0.08682
1 Ark of Panda(AOP) - BAM
KM0.0729288
1 Ark of Panda(AOP) - BIF
Fr127.27812
1 Ark of Panda(AOP) - BND
$0.0559989
1 Ark of Panda(AOP) - BSD
$0.04341
1 Ark of Panda(AOP) - JMD
$6.9477705
1 Ark of Panda(AOP) - KHR
173.64
1 Ark of Panda(AOP) - KMF
Fr18.49266
1 Ark of Panda(AOP) - LAK
943.6956333
1 Ark of Panda(AOP) - LKR
රු13.1784078
1 Ark of Panda(AOP) - MDL
L0.7362336
1 Ark of Panda(AOP) - MGA
Ar194.663463
1 Ark of Panda(AOP) - MOP
P0.3464118
1 Ark of Panda(AOP) - MVR
0.664173
1 Ark of Panda(AOP) - MWK
MK75.103641
1 Ark of Panda(AOP) - MZN
MT2.773899
1 Ark of Panda(AOP) - NPR
रु6.1399104
1 Ark of Panda(AOP) - PYG
305.69322
1 Ark of Panda(AOP) - RWF
Fr62.90109
1 Ark of Panda(AOP) - SBD
$0.3572643
1 Ark of Panda(AOP) - SCR
0.6268404
1 Ark of Panda(AOP) - SRD
$1.671285
1 Ark of Panda(AOP) - SVC
$0.3785352
1 Ark of Panda(AOP) - SZL
L0.7501248
1 Ark of Panda(AOP) - TMT
m0.151935
1 Ark of Panda(AOP) - TND
د.ت0.1276254
1 Ark of Panda(AOP) - TTD
$0.2930175
1 Ark of Panda(AOP) - UGX
Sh150.71952
1 Ark of Panda(AOP) - XAF
Fr24.65688
1 Ark of Panda(AOP) - XCD
$0.117207
1 Ark of Panda(AOP) - XOF
Fr24.65688
1 Ark of Panda(AOP) - XPF
Fr4.47123
1 Ark of Panda(AOP) - BWP
P0.5812599
1 Ark of Panda(AOP) - BZD
$0.08682
1 Ark of Panda(AOP) - CVE
$4.1356707
1 Ark of Panda(AOP) - DJF
Fr7.68357
1 Ark of Panda(AOP) - DOP
$2.7812787
1 Ark of Panda(AOP) - DZD
د.ج5.6237655
1 Ark of Panda(AOP) - FJD
$0.0994089
1 Ark of Panda(AOP) - GNF
Fr377.44995
1 Ark of Panda(AOP) - GTQ
Q0.3316524
1 Ark of Panda(AOP) - GYD
$9.0566283
1 Ark of Panda(AOP) - ISK
kr5.42625

Ark of Panda Forrás

A(z) Ark of Panda alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Ark of Panda Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Ark of Panda

Mennyit ér ma a(z) Ark of Panda (AOP)?
A(z) élő AOP ár a(z) USD esetében 0.04341 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AOP ára a(z) USD esetében?
A(z) AOP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.04341. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ark of Panda piaci plafonja?
A(z) AOP piaci plafonja $ 13.02M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AOP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AOP keringésben lévő tokenszáma 300.00M USD.
Mi volt a(z) AOP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AOP mindenkori legmagasabb ára 0.0876270047781016 USD.
Mi volt a(z) AOP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AOP mindenkori legalacsonyabb ára 0.03443426501172903 USD.
Mekkora a(z) AOP kereskedési volumene?
A(z) AOP élő 24 órás kereskedési volumene $ 57.41K USD.
A(z) AOP ára emelkedni fog idén?
A(z) AOP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AOP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:41:55 (UTC+8)

Ark of Panda (AOP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Népszerű hírek

Miért veszít még mindig annyi ember pénzt egy bikapiacon?

October 6, 2025

Altcoinok 2025-ben: Amikor a TOTAL3 új csúcsokat üt, de a portfóliód nem változik

October 5, 2025

Figyelemre méltó projektek, amelyek tokens és airdropok indítása előtt állnak 2025 negyedik negyedévében

October 5, 2025
Továbbiak megtekintése

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

