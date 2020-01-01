ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ANyONe Protocol (ANYONE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ANyONe Protocol (ANYONE) tokennel kapcsolatos információk Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK. Hivatalos webhely: https://anyone.io Fehér könyv: https://docs.anyone.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9 Vásárolj most ANYONE tokent!

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ANyONe Protocol (ANYONE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 56.75M $ 56.75M $ 56.75M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 97.50M $ 97.50M $ 97.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 58.21M $ 58.21M $ 58.21M Minden idők csúcspontja: $ 2.365 $ 2.365 $ 2.365 Minden idők mélypontja: $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 $ 0.22281469458291092 Jelenlegi ár: $ 0.5821 $ 0.5821 $ 0.5821 További tudnivalók a(z) ANyONe Protocol (ANYONE) áráról

ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ANyONe Protocol (ANYONE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANYONE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANYONE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANYONE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANYONE token élő árfolyamát!

A(z) ANYONE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) ANyONe Protocol (ANYONE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ANYONE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ANYONE tokent a MEXC-n!

ANyONe Protocol (ANYONE) árelőzményei A felhasználók a(z) ANYONE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ANYONE árelőzményeivel!

ANYONE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANYONE kapcsán? ANYONE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ANYONE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

