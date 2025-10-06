TőzsdeDEX+
A(z) élő Ant Token ár ma 0.0000551 USD. Kövesd nyomon a(z) ANTY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ANTY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Ant Token Logó

Ant Token árfolyam(ANTY)

1 ANTY-USD élő ár:

$0.0000551
+118.65%1D
USD
Ant Token (ANTY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:24:39 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.000021
24h alacsony
$ 0.0001137
24h magas

$ 0.000021
$ 0.0001137
--
--
+1.28%

+118.65%

-94.49%

-94.49%

Ant Token (ANTY) valós idejű ár: $ 0.0000551. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANTY legalacsonyabb ára $ 0.000021, legmagasabb ára pedig $ 0.0001137 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANTY valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANTY változása a következő volt: +1.28% az elmúlt órában, +118.65% az elmúlt 24 órában, és -94.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ant Token (ANTY) piaci információk

--
$ 520.26K
$ 520.26K$ 520.26K

$ 5.51K
$ 5.51K$ 5.51K

--
100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

A(z) Ant Token jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 520.26K. A(z) ANTY keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 100000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.51K.

Ant Token (ANTY) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Ant Token mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.0000299+118.65%
30 nap$ -0.0009449-94.49%
60 nap$ -0.0009449-94.49%
90 nap$ -0.0009449-94.49%
Ant Token árváltozása ma

A mai napon a(z) ANTY ára $ +0.0000299 (+118.65%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Ant Token 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.0009449 (-94.49%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Ant Token 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ANTY ára $ -0.0009449 (-94.49%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Ant Token 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.0009449 (-94.49%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Ant Token (ANTY) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Ant Token árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Ant Token befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ANTY a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Ant Token a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Ant Token vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Ant Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ant Token (ANTY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ant Token (ANTY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ant Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ant Token árelőrejelzését most!

Ant Token (ANTY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ant Token (ANTY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ANTY token kapcsán!

Hogyan vásárolj Ant Token (ANTY)

A következőt szeretnél vásárolni: Ant Token? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Ant Token eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ANTY helyi valutákra

Ant Token Forrás

A(z) Ant Token alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Ant Token Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Ant Token

Mennyit ér ma a(z) Ant Token (ANTY)?
A(z) élő ANTY ár a(z) USD esetében 0.0000551 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ANTY ára a(z) USD esetében?
A(z) ANTY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000551. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ant Token piaci plafonja?
A(z) ANTY piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ANTY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ANTY keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) ANTY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ANTY mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) ANTY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ANTY mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) ANTY kereskedési volumene?
A(z) ANTY élő 24 órás kereskedési volumene $ 520.26K USD.
A(z) ANTY ára emelkedni fog idén?
A(z) ANTY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ANTY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 13:24:39 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

