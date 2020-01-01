Hey Anon (ANON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hey Anon (ANON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hey Anon (ANON) tokennel kapcsolatos információk HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams. Hivatalos webhely: https://heyanon.ai/ Fehér könyv: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai Block Explorer: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T Vásárolj most ANON tokent!

Hey Anon (ANON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hey Anon (ANON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.84M $ 36.84M $ 36.84M Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 57.62M $ 57.62M $ 57.62M Minden idők csúcspontja: $ 16.56 $ 16.56 $ 16.56 Minden idők mélypontja: $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 Jelenlegi ár: $ 2.744 $ 2.744 $ 2.744 További tudnivalók a(z) Hey Anon (ANON) áráról

Hey Anon (ANON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hey Anon (ANON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANON token élő árfolyamát!

A(z) ANON vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Hey Anon (ANON) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) ANON megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz ANON tokent a MEXC-n!

Hey Anon (ANON) árelőzményei A felhasználók a(z) ANON árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) ANON árelőzményeivel!

ANON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANON kapcsán? ANON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ANON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

